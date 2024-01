«Schlag den Star» kann mit vorherigen Ausgaben nicht mithalten

Quotennews

Die Konkurrenz am gestrigen Abend war recht groß und so verbuchte das Duell zwischen Leony und Stefanie Giesinger einen Negativrekord.



Es ist knapp einen Monat her, dass sich Horst Lichter und Michael Kessler bei «Schlag den Star» gegenüberstanden. Horst Lichter ging hier bis an seine Grenzen und musste seine Blessuren nach der Show sogar in der Notaufnahme verarzten lassen. Nun ist das ProSieben-Format mit einer neuen Folge zurück und die Sängerin Leony Burger traf auf das Model Stefanie Giesinger. Kurz vor Mitternacht fiel die Entscheidung nach 13 von 15 Spielen und Leony wurde zur Siegerin gekürt.Die letzte Ausgabe Ende Dezember war auf 1,36 Millionen Fernsehende und herausragende 6,6 Prozent Marktanteil gekommen. Starke 12,0 Prozent wurden bei den 0,56 Millionen Jüngeren erzielt. Mit 0,99 Millionen Zuschauern war das Interesse gestern deutlich geringer. Zuletzt hatten im August des Vorjahres weniger Menschen eingeschaltet. So wurden gestern noch hohe 4,4 Prozent Marktanteil verbucht, was jedoch das bislang schwächsten Resultat überhaupt bedeutete. Auch die 0,44 Millionen Werberelevanten landeten mit guten 8,6 Prozent nur knapp über dem Senderschnitt.Durch das relativ frühe Ende startete die Wiederholung einer weiteren Folge aus dem Jahr 2022 zwischen Motsi Mabuse und Laura Karasek bereits ab 0.10 Uhr. Folglich verblieben hierfür noch 0,38 Millionen Neugierige auf dem Sender. Damit wuchs der Marktanteil sogar auf hervorragende 5,7 Prozent an. Die 0,16 Millionen Umworbenen landeten noch bei überdurchschnittlichen 8,3 Prozent.