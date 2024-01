ProSieben Maxx nimmt Rugby-EM ins Programm

TV-News

Der Fernsehsender strahlt die Deutschlandspiele am Nachmittag aus.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx hat die Rugby Europe International Championships 2023/24 lizenziert und strahlt die Endrunde ab Februar 2024 aus. Deutschland spielt in der Gruppe A. Das Event mit acht Teams wird in ganz Europa ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet am 3. Februar 2024 um 13.15 Uhr zwischen Niederlande und Spanien im NRCA Stadium in Amsterdam statt.Am 4. Februar muss Deutschland gegen Georgien im Paul Greifzu Stadium in Dessau-Roßlau antreten. Das Spiel ist auf 15.00 Uhr terminiert, ProSieben Maxx überträgt die Partie zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr. Am Sonntag, den 11. Februar 2024, ist um 12.45 Uhr die zweite Partie angedacht. Die Vorberichte starten ab 12.25 Uhr.Zwar gibt es noch keinen Programmplan, aber ProSieben Maxx wird mit Sicherheit auch das dritte Gruppenspiel zwischen Niederlande und Deutschland am 18. Februar um 13.30 Uhr zeigen. Bislang teilte ProSieben Maxx nicht mit, welche Kommentatoren zum Einsatz kommen.