Netflix-Filmchef verlässt das Unternehmen

Köpfe

Scott Stuber gründet eine neue Produktionsfirma.

Der in Los Gatos ansässige Streaming-Dienst Netflix muss sich nach einem neuen Filmchef umsehen. Scott Stuber verlässt das Unternehmen, um eine neue Produktionsfirma zu gründen. „Bloomberg“ berichtet, dass der Leiter der Filmabteilung noch bis Mitte März im Unternehmen bleibt. Der beliebte Produzent soll schon länger vor dem Absprung gestanden haben."Vor sieben Jahren boten mir Reed und Ted die großartige Gelegenheit, zu Netflix zu kommen und ein neues Zuhause für Originalfilme zu schaffen", so Stuber in einem Statement. "Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, und ich bin allen Filmemachern und Talenten dankbar, die uns geholfen haben, ihre Geschichten zu erzählen. Vielen Dank an Ted, Reed, Greg, Bela und das ganze Team. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft mit ihnen zusammenzuarbeiten.Bevor Stuber zu Netflix kam, leitete er die Firma Bluegrass Films. 2017 kam er zu Netflix und baute den Output an verschiedenen Spielfilmen massiv aus. "Er hat unglaubliche kreative Talente zu Netflix gebracht und uns zu einem führenden Filmstudio gemacht", sagte Sarandos in einer Stellungnahme. "Unter seiner Führung wurden wir in drei aufeinanderfolgenden Jahren das Studio mit den meisten Nominierungen bei den Academy Awards. Scott, ich danke dir für deine Führung und Freundschaft und freue mich auf die nächsten Schritte".