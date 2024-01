«Die Geissens» kommen in Fahrt

Quotennews

Die Reichweite stieg auch in Woche drei weiter an, allerdings drückte die Konkurrenz die Quoten nach unten. Völlig unter die Räder kam hingegen «The Biggest Loser» in Sat.1.

Der Start in die neue-Staffel verlief äußerst unbefriedigend, denn mit der ersten Doppelfolge sammelte RTLZWEI nur jeweils 0,46 Millionen Zuschauer ein – so wenige wie noch nie. Da das Quotenniveau des Senders ohnehin ausbaufähig ist, entsprachen die eingefahrenen 3,8 und 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe dem Senderschnitt. Die üblichen Werte der Millionärsfamilie liegen allerdings etwas höher. Vor acht Tagen stieg das Interesse auf 0,53 und 0,56 Millionen, auch die Einschaltquoten verbesserten sich auf 4,9 und 4,7 Prozent.Trotz starker Konkurrenz der Handball-EM setzten «Die Geissens» ihren Aufwärtstrend fort und unterhielten am gestrigen Montag um 20:15 Uhr 0,58 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 2,0 Prozent entsprach. Die zweite Folge verbuchte ab 21:15 Uhr 0,64 Millionen Seher und 2,3 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe landete die Doppelfolge auf dem Reichweiten-Level der Vorwoche und strich 0,25 und 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige ein. Allerdings gab der Marktanteil nach. Es wurden nur 3,9 und 3,7 Prozent gemessen. RTLZWEI hatte keine Chance gegen die ZDF-Übermacht.Sat.1 hingegen bekam die starke Konkurrenz auf allen Ebenen deutlich zu spüren. Die dritte-Folge erreichte nur noch 0,83 Millionen Zuschauer, nachdem die ersten beiden Ausgaben Reichweiten in Höhe von 0,96 und 0,99 Millionen erreichten. Der Marktanteil sank entsprechend um fast einen Prozentpunkt auf 3,1 Prozent. Auch in der Zielgruppe verlor die Abnehmshow deutlich an Zugkraft. Von den zuvor gemessenen 0,28 Millionen Umworbenen blieben nur noch 0,23 Millionen übrig, der Marktanteil purzelte auf miese 3,6 Prozent.