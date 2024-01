Quotencheck

In der zweiten Jahreshälfte strahlte Sat.1 die zweite Hälfte der 20. «Navy CIS»-Staffel aus. Wie lief es im Vergleich zu Jahresbeginn, als der erste Teil gesendet wurde?

Zu Jahresbeginn 2023 strahlte Sat.1 bereits sieben Folgen der 20.-Staffel aus. Zwar waren die Einschaltquoten in der Zielgruppe nicht sonderlich berauschend, aber die Formkurve zeigte bis März nach oben. Im Durchschnitt versammelte man 1,58 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren vor dem Fernseher, wovon 0,42 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Beim Gesamtpublikum fuhr der Bällchensender 5,7 Prozent ein, bei den jungen Menschen sieben Prozent.Es dauerte bis Ende August, ehe die Ermittler aus den USA mit neuen Folgen ins Programm zurückkehrten. Am 22. August schalteten 1,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem Marktanteil von sehr guten 6,2 Prozent entsprach. In der Zielgruppe reichte es mit 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen für ausbaufähige 5,3 Prozent. Das Interesse stieg eine Woche später auf 1,58 Millionen, darunter 0,30 Millionen Jüngere. Der Marktanteil in der Zielgruppe wurde auf 6,1 Prozent beziffert, auf dem Gesamtmarkt blieb man mit 6,3 Prozent recht konstant. Obwohl Anfang September nur 1,38 Millionen Zuschauer einschalteten, stieg die Reichweite bei den Umworbenen auf 0,32 Millionen. Dies erhöhte den Marktanteil auf 7,0 Prozent. Insgesamt sank das Ergebnis auf 5,9 Prozent.Am 12. September interessierten sich nur noch 1,17 Millionen Menschen für die Erstausstrahlung, sodass der Marktanteil auf 4,6 Prozent sank. Mit 0,28 Millionen Jüngeren musste sich Sat.1 mit 5,0 Prozent Marktanteil begnügen. Eine Woche später ging es mit 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen wieder hoch auf 6,7 Prozent Marktanteil. Auch insgesamt stieg das Zuschauerergebnis auf 1,49 Millionen und 6,0 Prozent. Die 13. Folge der 20. Staffel sahen 1,35 Millionen, darunter 0,32 Millionen werberelevante Zuseher. Die Marktanteile wurden auf 5,1 respektive 5,5 Prozent beziffert.Im Oktober fiel gleich dreimal in Folge die 1,5-Millionen-Marke, denn die ersten drei Episoden des Monats ließen sich 1,62, 1,77 und 1,55 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Die Marktanteile bewegten sich weiterhin klar über dem Senderschnitt bei 6,3, 6,5 und 5,9 Prozent. Auch am 31. Oktober waren mit 1,44 Millionen Zuschauer gute 5,3 Prozent drin. Nur in der Zielgruppe ging es deutlich bergab. Standen mit den ersten drei Folgen noch 6,5, 7,0 und 6,3 Prozent zu Buche, schaffte man am Halloween-Abend nur 4,9 Prozent. Die Reichweite rangierte im Oktober zwischen 0,28 (31. 10.) und 0,39 Millionen (17. 10.). Im November und Dezember präsentierte Sat.1 jeweils nur zwei Folgen. Lief es im November mit 1,56 und 1,76 Millionen Zuschauern sowie 6,0 und 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch recht gut, musste man nach «Promi Big Brother» deutlich abreißen lassen. Am 5. und 12. Dezember fuhr Sat.1 nur 1,29 und 1,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 4,9 und 4,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ein.Im Vergleich zum Jahresbeginn kamen weitere Zuschauer abhanden. Die durchschnittliche Reichweite der 14 gezeigten Folgen belief sich auf 1,47 Millionen (–110.000 Z3), der Marktanteil blieb mit 5,7 Prozent hingegen konstant. In der Zielgruppe wurden noch 0,31 Millionen Zuschauer (–110.000 14-49J.)) gemessen, was den Marktanteil um 1,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent sinken ließ. 20 Staffeln hinterlassen Spuren, die Fanbasis ist zwar groß, aber eben auch in die Jahre gekommen.