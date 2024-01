Neuer «Jurassic World»-Spielfilm in Arbeit

Kino-News

von| Quelle: The Hollywood Reporter

David Koepp, der Autor, der zusammen mit Michael Crichton den ersten Teil geschrieben hat, schreibt den neuen Spielfilm.

Nur zwei Jahre nach dem sechsten und damals letzten «Jurassic World»-Spielfilm planen Universal Pictures und der Autor David Koepp einen neuen Spielfilm. Koepp adaptierte damals die Romanvorlage von Bestsellerautor Michael Crichton. Das neue Projekt zum Thema Dino-Park soll eine völlig neue Handlung haben und eine neue Ära für das Franchise einläuten.«Jurassic World»-Mastermind Frank Marshall kehrt als Produzent zurück, sein Kollege und Produktionspartner Patrick Crowley soll an dem Projekt beteiligt sein. Als weiterer Partner soll Steven Spielbergs Firma Amblin Entertainment mit an Bord sein. Ein Regisseur steht noch nicht fest.Koepp ist ein sehr erfahrener Drehbuchautor, auf seiner Vita stehen die ersten Teile von «Mission: Impossible» und «Spider-Man». Außerdem schrieb er 2005 «Krieg der Welten» und den Spielfilm «Panic Room». Die «Jurassic World»-Reihe von Universal Pictures war ein großer Erfolg. Sie lockte nicht nur Millionen von Menschen in die Kinos, das Unternehmen verdiente auch viel Geld mit Spielzeuglizenzen. Das war natürlich auch ein Aushängeschild für die Freizeitparks.