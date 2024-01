Weitere Darsteller für «Ransom Canyon» gecastet

US-Fernsehen

Josh Duhamel und Minka Kelley werden die Hauptrollen in der Serie spielen.

Netflix hat die zusätzliche Besetzung fürbekannt gegeben, eine neue Dramaserie, die in Texas spielt. Zur Besetzung der Serie gehört Marianly Tejada als Ellie Estevez. Ellie ist taff und pfeilschnell. Ellie ist die Verkörperung von "Tu nichts Böses, aber lass dir auch nichts gefallen", vor allem von dem örtlichen Griesgram Cap, um den sie sich kümmert. Ellie ist jung, hungrig und will sich in Ransom Canyon einen Namen machen. Ellie ist nicht daran interessiert, sich mit einem romantischen Partner niederzulassen, zumindest noch nicht. Deshalb ist sie etwas verwirrt, als sie den mysteriösen Neuankömmling Yancy trifft.Jack Schumacher («Top Gun: Maverick») spielt Yancy Grey. Charmant, aber rätselhaft. Yancy ist ein Herumtreiber mit einer mysteriösen, problembeladenen Vergangenheit. Niemand weiß viel über den Neuankömmling, und Yancy will, dass das auch so bleibt. Doch Yancys Vergangenheit holt ihn ein, während er darum kämpft, sie vor Ellie, Cap und der Stadt, die er langsam sein Zuhause nennt, zu verbergen.Garrett Wareing spielt Lucas Russell, der auf der Double K Ranch arbeitet, um seine Familie zu ernähren. Er ist entschlossen, eine bessere Zukunft zu erreichen als die, die Ransom Canyon zu bieten hat, und er hat die Intelligenz und die Arbeitsmoral, die ihn dorthin bringen. Diese Einstellung passt perfekt zu dem Wunsch der Cheerleaderin Lauren, Ransom zu verlassen, und die beiden entdecken, dass dies nicht der einzige Wunsch ist, den sie gemeinsam haben.«Vampire Academy»-Darsteller Andrew Liner spielt Reid Collins. Als Star-Quarterback der Ransom High, Freund der Cheerleaderin Lauren und Erbe der Collins-Familienranch führt Reid Collins ein scheinbar perfektes Leben zwischen Selbstbewusstsein und Übermut. Als sein Cousin bei einem Autounfall ums Leben kommt, ist er am Boden zerstört, doch das hält ihn nicht davon ab, sein Leben als 16-Jähriger, der nichts zu verlieren hat, in vollen Zügen zu genießen. Hinter seinem arroganten Äußeren verbirgt sich jedoch ein fürsorglicher, emotionaler Junge, der geliebt werden will und ein Geheimnis hat, das ihn verfolgt.Jaren Robledo wird Jack Yellowbird spielen und Casey W. Johnson aus «For All Mankind» ist als Kit Russell zu sehen. Ashley wird von Jennifer Ens gespielt, Brett Cullen mimt Senator Kikland. Kate Burton wird Quinns musikalische Mentorin Katharina Bullock spielen und Nik Guardado spielt Tim O’Grady.