«Köln 50677» kommt nicht mehr aus dem Loch hinaus

Wochenquotencheck

Die Absetzung ist bereits bekannt. Doch auch in den letzten Monaten vor dem Ende ist kaum noch Interesse an der Daily Soap vorhanden.



«Köln 50677» gehört bereits seit 2013 fest zum Programm bei RTLZWEI . In den letzten Jahren ging es jedoch zunehmend abwärts und auch ein Relaunch im März 2023 mit neuem Cast, neuen Welten und neuen Geschichten konnte daran nichts ändern. Im November zog RTLZWEI somit die Konsequenzen und kündete das Ende der Daily Soap an. Eine Weile dauert es jedoch noch, bis die letzten Folgen im Frühsommer 2024 ausgestrahlt werden. Doch ein Blick auf die Quoten verrät, dass bereits jetzt die Luft raus ist.Am Montag musste sich Jessi mit dem Mann auseinandersetzen, der allergisch auf ihr Essen am Foodtruck reagiert hatte. Denn dieser droht mit rechtlichen Konsequenzen. Dies verfolgten ab 18.05 Uhr 0,16 Millionen Fernsehende, was einen miesen Marktanteil von 0,8 Prozent zur Folge hatte. Die Zielgruppe war zumindest mit 0,09 Millionen Jüngeren vertreten. Somit wurde hier ein akzeptables Resultat von 2,8 Prozent eingefahren.Einen Tag später hatte Emma mit ihrem Liebeskummer wegen Daniel zu kämpfen. Die Reichweite sank hier auf den Wochentiefstwert von 0,13 Millionen Menschen. Auch die Quote verkleinerte sich so weiter auf den Tiefstwert von mickrigen 0,7 Prozent. Die 0,08 Millionen Umworbenen hielten sich zumindest noch bei einem mäßigen Marktanteil von 2,5 Prozent. Am Mittwoch sahen sich 0,19 Millionen Zuschauer an, wie Mel weiter versucht, dass sich ihr Patenkind Luise ihr öffnet. Mit ernüchternden 1,0 Prozent stellte dieser Tag den besten der Woche dar. Auch die 0,09 Millionen Werberelevanten kletterten auf annehmbare 2,9 Prozent.Am darauffolgenden Abend Nina und Kenan das Paar Sarah und Mateo kennen, welche ebenfalls ein Café eröffnen möchten. Nun waren die 0,16 Millionen Interessenten wieder auf miserable 0,8 Prozent zurückgefallen. Die 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen markierten nun mit schwachen 2,0 Prozent den Wochentiefstwert. Jessi ist frustriert, aber will trotz aller Rückschläge Olli und Sandra zuliebe mit dem Foodtruck weiter machen. Dies überzeugte am Freitag 0,17 Millionen Zusehende, was zu weiterhin unzureichenden 0,9 Prozent Marktanteil führte. Allerdings steigerten sich die 0,11 Millionen Jüngeren auf solide 3,6 Prozent und verbuchten somit den Wochenbestwert.Allein an dieser Woche wird deutlich, dass das «Berlin – Tag & Nacht»-Spin-Off mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat und die Absetzung ist keine Überraschung mehr. In den letzten Monaten wird sich so wohl kaum mehr etwas an den Resultaten ändern. Auf dem Gesamtmarkt hat das Format schon länger schwer zu kämpfen. In der Zielgruppe waren zuletzt auch noch ab und an Werte über dem Senderschnitt möglich gewesen. In dieser Woche war man allerdings bereits ein deutliches Stück davon entfernt. Am Dienstag in der Vorwoche ging es sogar auf mickrige 0,6 Prozent Marktanteil herab. 2013 hatte das Format zum Teil mehr als eine Million Menschen zum Einschalten bewegt. Selbst 2018 hatten regelmäßig mehr als 0,80 Millionen Neugierige eingeschalten. In der Zielgruppe lag man meist im zweistelligen Bereich. All dies ist inzwischen unvorstellbar geworden und in mehr als weite Ferne gerückt.