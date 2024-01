VOX plant Pärchen-Woche bei «Shopping Queen»

TV-News

Unter dem Motto „Same same but different“ sollen jeweils zwei Kandidaten ein Kleidungsstück verschiedenartig in Szene setzen.

In dieser Woche trommelte das VOX-Nachmittagsformatfür den RTL-Reality-Leuchtturm, der am gestrigen Abend anlief. In Frankfurt bekamen die Kandidaten Unterstützung prominenter Namen aus dem Dschungelcamp vergangener Jahre. Die Marktanteile fielen etwas wechselhaft aus, lagen zeitweise aber auch deutlich über dem Senderschnitt.In wenigen Wochen plant der Kölner Sender nun eine weitere Spezial-Woche, die die Quoten möglichst in die Höhe treiben soll. Zwischen dem 12. und 16. Februar gastiert die von Guido Maria Kretschmar präsentierte Sendung in Graz, wo es zu einer „Pärchen-Spezial“-Woche kommt. Passend zum Valentinstag treten fünf Paare gegeneinander an, um das Paar mit dem besten Look zu werden.Das Wochen-Motto lautet: „Same same but different – Baut einen unterschiedlichen Look mit einem gleichen Teil!“ Kretschmar wird die Shopping-Touren von Viktoria und Florian, Tamara und Harald, Lisa und Dominic, Charlotte und Thomas sowie Christina und Alexander in der österreichischen Stadt kommentieren und bewerten. Am Ende der Woche werden die Shopping Queen und der Shopping King von Graz gekürt.