«Push»: ZDFneo findet Starttermin für Hebammen-Serie

TV-News

Die Serie geht aus dem neugegründeten europäischen Sendernetzwerk New8 hervor, das im Oktober 2023 gegründet wurde.

Ende November stellte das ZDF erste Serienprojekte vor, die aus der neugründeten Europa-Allianz New8 hervorgehen. Teil der New8 sind die öffentlich-rechtlichen Sender aus Schweden, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Belgien und der Niederlande sowie das ZDF. Eine der Serien war die Hebammen-Serie, die von Luisa Hardenberg kreiert wurde und nun einen Sendertermin erhalten hat. Die sechsteilige Reihe ist ab dem 1. März in der ZDFmediathek abrufbar und wird ab dem 10. März immer sonntags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei ZDFnei gesendet.Die Geschichte dreht sich um die Hebammen Nalan (Mariam Hage), Anna (Anna Schudt) und Greta (Lydia Lehmann), zu deren Tagesordnung der Ausnahmezustand geplatzter Fruchtblasen, Babys in Beckenendlage und zu früh einsetzender Wehen zählt. Als wäre der Alltag nicht schon aufregend genug, sehen sie sich auch noch mit einer Klage konfrontiert: Vor einigen Monaten soll es bei einer Geburt zu einem Behandlungsfehler gekommen sein – bei einem Kind wurde eine Hirnschädigung diagnostiziert. Dabei hat Nalan ohnehin mit einer ganz anderen Herausforderung zu tun: Zwar erlebt sie täglich den magischen Moment, frischgebackenen Eltern ein neugeborenes Baby in die Arme legen zu dürfen, aber ihr eigener Kinderwunsch bleibt bislang unerfüllt. Da kann der Traumberuf zur emotionalen Achterbahnfahrt werdenNeben Mariam Hage, Anna Schudt und Lydia Lehmann spielen in weiteren Rollen Idil Üner, Katja Hutko, Katia Fellin, Olga von Luckwald, André Kaczmarczyk und Hassan Akkouch. Serienschöpferin Luisa Hardenberg schrieb zusammen mit Anne Katharina Roicke (Folge 4) die Drehbücher, die Katja Benrath (Folgen 1 bis 3) und Mia Maariel Meyer (Folgen 4 bis 6) inszenierten. «Push» ist eine Produktion von Bantry Bay Productions in Zusammenarbeit mit NPO, SVT, VRT, DR, NRK, YLE und RUV. Jochen Cremer ist Produzent, als Producerin fungiert Marie-Therese Dalke.