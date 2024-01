Hulu schnappt sich die Bon-Jovi-Geschichte

US-Fernsehen

Die von ROS produzierte Doku-Serie ist die erste mit voller Beteiligung aller Mitglieder.

Hulu hat die Übernahme von, die erste Doku-Serie über die Geschichte der Band, an der alle ehemaligen und aktuellen Mitglieder von Bon Jovi beteiligt sind. Die Doku-Serie ist eine Produktion von ROS, dem Unternehmen des Filmemachers Gotham Chopra.Die vierteilige Serie, die vier Jahrzehnte der kultigen Rockband Bon Jovi dokumentiert, hat am Freitag, 26. April, auf Hulu in den USA Premiere und wird in Kürze auf Star+ in Lateinamerika und Disney+ in allen anderen Ländern zu sehen sein. Der Dokumentarfilm folgt einer der kultigsten Bands der Welt und ihrem Frontmann Jon Bon Jovi und gibt uns einen Blick hinter die Musik und den Mann.So aufregend die Geschichte eines einmaligen Talents auch ist, so selten ist es, dass eine Legende wie Jon Bon Jovi die Welt an seinen verletzlichsten Momenten teilhaben lässt, während er sie noch lebt. Vierzig Jahre persönliche Videos, unveröffentlichte frühe Demos, Originaltexte und nie zuvor gezeigte Fotos, die den Weg von den Clubs an der Jersey Shore bis zu den größten Bühnen der Welt dokumentieren. Die Serie lässt die Triumphe und Rückschläge, die größten Hits, die größten Enttäuschungen und die öffentlichsten Momente der Reibung wieder aufleben.«Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story» wurde von dem mehrfachen Emmy Award Gewinner Gotham Chopra («Kobe Bryant's Muse») inszeniert und produziert. Der Film wird außerdem von Giselle Parets und Ameeth Sankaran für ROS produziert. Produziert und geschnitten wurde er von Alex Trudeau Viriato, der eine entscheidende, kreative Rolle bei der Gestaltung der Serie spielte.