Steve-Urkel-Star macht CBS-Spielshow

US-Fernsehen

Jaleel White darf eine neue Show für die Lokalsender des Networks moderieren.

Der ehemalige «Alle unter einem Dach»-Star Jaleel White wird ab Herbst das Formatmoderieren, das CBS für seine landesweiten Sender produzieren lässt. Wendy McMahaon, Präsidentin und Geschäftsführerin von CBS News and Stations und CBS Media Ventures, gab die Nachricht am Montag bekannt."Gameshows waren in den letzten Jahren ein Lichtblick in der Syndication - und in der Primetime", sagte McMahon. "Ihre treuen Zuschauer schalten öfter pro Woche ein als in jedem anderen Genre. Wir freuen uns, mit «The Flip Side» ein unterhaltsames Konzept in Kombination mit dem außergewöhnlichen komödiantischen Talent des Moderators Jaleel White auf den Markt zu bringen. The Flip Side' ist eine perfekte Ergänzung für das Programm eines jeden Senders und kann zu verschiedenen Zeiten oder in einem Gameshow-Block ausgestrahlt werden".Die Gameshow wird von CBS Media Ventures vertrieben. «The Flip Side» folgt zwei Teams von Spielern, die erraten müssen, wie zwei verschiedene Gruppen von Menschen über dasselbe Thema denken. Die Teams wählen aus mehreren Antworten aus und die richtige Antwort gewinnt den Pott."Ich habe es genossen, in vielen Spielshows als prominenter Kandidat aufzutreten, aber ich wollte immer der Gastgeber sein, der den Leuten Geld gibt und ihnen den Tag versüßt", sagte White in einer Erklärung. "Als ich zum ersten Mal von diesem Konzept hörte, wollte ich sofort der Moderator dieser unterhaltsamen und lustigen Spielshow sein, bei der die einzige Voraussetzung ist, dass man mit der menschlichen Natur im Einklang ist.