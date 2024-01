Oliver Dieckmann: Ich liebe Drehbuch und Regie gleichermaßen

Interview

Am Sonntag strahlt das ZDF «Die vergessene Hochzeit» aus, den Dieckmann gemeinsam mit Aline Ruiz verfasste.

Vielleicht wie eine Matheaufgabe, bei der eins und eins drei ergeben. Aline ist eine tolle Autorin, und die Zusammenarbeit mit ihr ist nicht nur wahnsinnig inspirierend, sie macht auch viel Spaß. Wir leben in unterschiedlichen Städten und telefonieren viel miteinander, und wenn es ans Schreiben geht, dann mailen wir Ideen, Outlines, Szenen und schließlich das Drehbuch so lange zwischen uns hin und her, bis wir durch die gegenseitigen Überarbeitungen eine Fassung haben, mit der wir zufrieden sind.Ich liebe Drehbuch und Regie gleichermaßen, und bei «Lindström» habe ich das Glück, beides machen zu dürfen. Das gibt mir die Möglichkeit, den Film so zu gestalten, wie wir es uns beim Schreiben vorgestellt haben. Und sicherlich kann ich auch bei Änderungen, die sich durch Motive, Wetter, Stoppzeiten oder auch spontan beim Drehen ergeben, schnell und flexibel und im Sinne der Geschichte reagieren, da ich sie in und auswendig kenne.Es würde mich natürlich freuen, wenn wir es schaffen würden, auch jüngere Zuschauer fürs Herzkino zu begeistern. Unabhängig davon entwickeln sich Sehgewohnheiten und die Filmsprache weiter und modern heißt sicherlich auch, sich dem zu stellen.«Hangover» ist eine sehr hohe Messlatte. Aber unsere Hauptfigur Pia gerät durch die Einnahme der 'Wahrheitswurzeln' auch in einige witzige und turbulente Situationen: Sie heiratet im Drogenrausch nicht ihren eigentlichen Verlobten Niklas, sondern einen Fremden (Albin) und versucht dann den ganzen Film lang, das irgendwie wieder geradezubiegen – macht dadurch aber alles nur noch schlimmer.Nicht zu vergessen Franziska Schlattner, über deren Zusage wir uns auch sehr gefreut haben. Wir haben ein tolles Cast für den Film gewinnen können, alle sind mit viel Spielwitz dabei. Über die Besetzung entscheide ich zusammen mit unserer Casterin Tessa Frank, unserem Produzenten Stephan Bechtle und unserem Redakteur Sascha Tung.Es freut mich, dass die Bavaria und auch das ZDF mir so vertrauen. Ich versuche die Figuren und deren Konflikte und Emotionen ernst zu nehmen. So dass es sich bei aller Romantik, Komik und manchmal auch Tragik glaubwürdig anfühlt, was die Figuren erleben und warum sie sich ineinander verlieben. Und so idealerweise Liebesfilme entstehen, bei denen das Publikum mitgeht und lachen und weinen kann.Dazu kommt natürlich die faszinierende schwedische Landschaft, mit dem vielen Wasser und den Wäldern. Und ein tolles Team, das sich da oben gefunden hat, und bei dem alle mit Begeisterung dabei sind.Auf jeden Fall. Das Schöne beim linearen Fernsehen ist immer noch der Gedanke, dass Millionen von Menschen gleichzeitig etwas schauen, das wir uns ausgedacht haben.Unsere Hauptfigur Linn sucht mit ihrem verstörten Pferd eine Pferdeflüsterin auf, die mit ihrem eigenen Trauma kämpft. Auf ihrer Reise findet Linn zu sich selbst – und verliebt sich dabei natürlich auch.Das können die Verantwortlichen beim ZDF sicherlich besser beantworten. Dieses Jahr werden auf jeden Fall wieder fünf Filme gedreht. Und ich darf dabei sein, was mich freut, und wofür ich auch sehr dankbar bin.