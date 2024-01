Rundschau

Amazon hat eine neue Animationsserie und AppleTV+ startete eine neue Weltkriegs-Serie namens «Masters of the Air», die nicht wirklich zünden will.

Die Serie folgt Charlie (Elsie Lovelock), der Prinzessin der Hölle, bei der Verfolgung ihres scheinbar unmöglichen Ziels, Dämonen zu rehabilitieren, um die Überbevölkerung in ihrem Reich friedlich zu reduzieren. Nach der jährlichen Ausrottung durch die Engel eröffnet sie ein Hotel in der Hoffnung, dass die Gäste in den Himmel "auschecken" werden. Während der Großteil der Hölle über ihr Ziel spottet, halten ihre treue Partnerin Vaggie (Monica Franco) und ihre erste Testperson, der Erotikfilmstar Angel Dust (Michael Kovach), zu ihr. Als ein mächtiges Wesen, bekannt als der "Radio-Dämon", Charlie bei ihren Bemühungen unterstützt, hat ihr verrückter Traum die Chance, Wirklichkeit zu werden.Basierend auf Donald L. Millers gleichnamigem Buch zeigt «Masters of the Air» die Männer der 100th Bomb Group („Bloody Hundredth“) bei ihren riskanten Bombenangriffen auf Nazi-Deutschland, bei denen sie mit den eisigen Bedingungen, dem Sauerstoffmangel und dem schieren Terror des Krieges in einer Höhe von fast 8.000 Metern zu kämpfen haben.Umgeben von Ungerechtigkeit und Gentrifizierung findet ein Junge am letzten Zufluchtsort, der sozial Benachteiligten in London noch bleibt, Unterschlupf und Gemeinschaft.Lauren Caspian ist der drittbeliebteste Moderator von NPR. Er ist ein wohlmeinender, heuchlerischer Idiot, genau wie du und ich. Außerdem ist er eine Stop-Motion-Puppe. Jede Episode folgt der Entstehung einer Folge von Laurens Sendung In the Know, in der Lauren ausführliche Interviews mit menschlichen Gästen aus der realen Welt führt. Lauren arbeitet mit einem vielfältigen Team von NPR-Mitarbeitern zusammen. Auch sie sind Puppen und Nimrods.Schüchtern und rebellisch: Kim Novak, die verführerische Hitchcock-Muse aus den 1950er Jahren, wird am 13. Februar 2023 90 Jahre alt. Sie zählt heute zu den letzten Überlebenden des Goldenen Zeitalters von Hollywood. In dieser Dokumentation erzählt sie offen und ehrlich über ihre damalige Karriere und von Widerständen, gegen die sie zu kämpfen hatte.