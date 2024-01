ZDF feiert 50 Jahre «Wickie und die starken Männer»

TV-News

Am Wochenende zeigen ZDF, ZDFneo und KiKA gleich zwei Spielfilme der Zeichentrickserie sowie zahlreiche Episoden.

Am 31. Januar 1974 erblickte die Zeichentrick-Serieim Programm des ZDF das Licht der Welt und erfreute seither zahlreiche Generationen. Zum 50. Geburtstag zeigt die Mainzer TV-Station am kommenden Wochenende einen Schwerpunkt zur beliebten Kinderserie, der gleich auf drei Sender verteilt wird. Los geht es dabei bereits am Freitagabend, 26. Januar, wenn KiKA um 19:30 Uhr der Animationsfilmausgestrahlt wird. Der Film wird zudem am Sonntag, 28. Januar, um 13:30 Uhr wiederholt. Zuvor steht er bereits ab Mittwoch, 24. Januar, in der ZDFmediathek auf Abruf bereit.Weiter geht es dann am Samstag, 27. Januar, bei KiKA ab 16:25 Uhr mit der 3D-Animationsserie «Wickie und die starken Männer», von der acht Folgen am Stück gezeigt werden. Der große Wickie-Tag folgt am Sonntag, an dem es bereits um 5:50 Uhr im ZDF losgeht. Von der Original-Serie aus den 70er-Jahren präsentiert man fünf Episoden. Um 7:40 Uhr schließt der Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1978 an. Der 80-minütige Streifen steht ab Freitag ab 5:00 Uhr in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.Auch der Spartensender ZDFneo beteiligt sich an den Feierlichkeiten des Wikinger-Sprösslings, der seinen Ursprung in Japan hat. ZDFneo zeigt ebenfalls am kommenden Sonntag zwischen 10:35 und 16:45 Uhr insgesamt 16 Folgen der ersten Staffel am Stück. An den Folgetagen sendet man zudem jeweils ab 9:00 Uhr eine Doppelfolge, sodass die erste Staffel am 2. Februar vollständig über den Äther gegangen ist. Alle Folgen stehen nach der jeweiligen Ausstrahlung in der ZDFmediathek – komplett online ab Freitag, 2. Februar – auf Abruf bereit.