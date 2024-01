Lindsay Lohan dreht Netflix-Film

Kino-News

Auch Kristin Chenoweth spielt in dem Weihnachtsfilm mit.

Nach "Irish WIsh" wird Schauspielerin Lindsay Lohan an der Seite von Kristin Chenoweth in der romantischen Komödie "Out Little Secret" zu sehen sein. Regie führt Stephen Herek, das Drehbuch stammt von Hailes Demoninics. Weitere Darsteller sind Ian Harding, Jon Rudnitsky, Chris Parnell, Tim Meadows, Dan Bucatinsky, Henry Czerny, Katie Baker, Ash Santos, Jake Brennan und Brian Unger.Produzenten sind Mike Elliott und Lisa Gooding, ausführender Produzent ist Jopseh P. Genier. Der Film handelt von zwei verärgerten Ex-Partnern, die gezwungen sind, Weihnachten unter einem Dach zu verbringen, nachdem sie herausgefunden haben, dass ihre aktuellen Partner Geschwister sind."Wir sind sehr zufrieden mit unserer bisherigen Zusammenarbeit mit Lindsay und freuen uns, die Partnerschaft mit ihr fortzusetzen", sagte Christina Rogers, Netflix Director of Independent Films, 2022 bei der Bekanntgabe des Deals. "Wir freuen uns darauf, unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt noch mehr ihrer Filme zu zeigen."