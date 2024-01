Primetime-Check

Wie viele Zuschauer sahen die «Donna Leon»-Wiederholung im Ersten? Was hatten die Privatsender der Handball-Übertragung des ZDF entgegenzusetzen?

Das ZDF dominierte mit der Handball-Europameisterschaft die Primetime, denn das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn verfolgten 8,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 2,27 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile wurden auf 29,3 Prozent bei allen und 32,7 Prozent bei den Jüngeren beziffert. Die Vor- und Nachberichterstattung sicherte sich 6,17 Millionen Zuschauer und 23,6 Prozent. Bei den unter 50-Jährigen standen 25,2 Prozent Marktanteil zu Buche. Das in der Halbzeit gesendeteinformierte um 21:09 Uhr 7,27 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 25,1 respektive 28,9 Prozent.Das Erste sicherte sich mit der Wiederholung von3,74 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,9 Prozent. Beim jungen Publikum reichte es mit 0,27 Millionen Sehern aber nur für schwache 3,9 Prozent.undverloren in der Folge deutlich an Reichweite, sodass bis 23:08 Uhr nur 2,02 und 1,24 Millionen Zuschauer registriert wurden. Die Marktanteile sanken auf 7,6 und 6,5 Prozent. Bei den Jüngeren waren 4,0 und 3,0 Prozent drin.RTL erlebte dagegen einen ausgesprochen erfolgreichen Abend, dennverzeichnete 3,47 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenmarktanteil von 12,6 Prozent.trieb die Werte ab 22:15 Uhr in die Höhe und markierte 3,85 Millionen Zuschauer sowie famose 34,8 Prozent bei den Umworbenen. ProSieben konnte mit der Ausstrahlung vongegen die starke Handball- und RTL-Konkurrenz einigermaßen zufrieden sein, denn die dritte Doppelfolge kam auf 1,06 Millionen Zuschauer und solide 7,7 Prozent Marktanteil. Deutlich schwerer taten sich Sat.1 und VOX . Beim Bällchensender unterhielt0,83 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 3,6 Prozent gemessen. Eine neue-Folge sicherte sich 0,72 Millionen VOX-Zuschauer, in der Zielgruppe waren 4,7 Prozent Marktanteil möglich.Bei RTLZWEI setztenihren Aufwärtstrend fort und markierten 0,58 und 0,64 Millionen Zuschauer. Nur in der Zielgruppe musste man der Konkurrenz Tribut zollen und sich mit 3,9 und 3,7 Prozent begnügen. Kabel Eins servierte den Film, der 0,66 Millionen Zuschauer anlockte. In der Zielgruppe wurde die Quote auf gute 5,5 Prozent beziffert.