«Jujutsu Kaisen 0» bei ProSieben Maxx

TV-News

Der Fernsehsender aus Unterföhring strahlt die Deutschlandpremiere des Spielfilms aus.

Am Freitag, den 16. Februar 2024, läuft beim Unterhaltungssender ProSieben Maxx der Anime-Film. Der Spielfilm ist ein japanischer Dark-Fantasy-Animationsfilm aus dem Jahr 2021. Er basiert auf der Manga-Serie «Jujutsu Kaisen 0», die ihrerseits ein Prequel zur Manga-Serie «Jujutsu Kaisen» ist, wobei beide Manga-Serien von Gege Akutami geschaffen wurden.Regie führte Sunghoo Park, das Drehbuch schrieb Hiroshi Seko, die Hauptrollen sprechen Megumi Ogata, Kana Hanazawa, Mikako Komatsu, Kōki Uchiyama, Tomokazu Seki, Yuichi Nakamura und Takahiro Sakurai. Der von MAPPA produzierte Film folgt Yuta Okkotsu.Häufig wird der Oberschüler Yuta Okkotsu gemobbt. Ein verfluchter Geist, der sich an ihn heftet, verletzt eines Tages seine Gegner schwer. Die Oberen des Jujutsu-Vereins wollen den Jungen töten lassen, da er ein gefährlicher Geist ist. Ein Lehrer der Tokyo Jujutsu Technical High, Satoru Gojo, rekrutiert Yuta im November 2016 für die Schule und rettet ihn so. Yuta erklärt, dass der verfluchte Geist Rika ist, eine Jugendfreundin, der er versprochen hatte, sie zu heiraten, wenn sie erwachsen sind. Doch Rika starb bei einem verrückten Unfall und wurde zu einem überfürsorglichen Geist, der jeden angreift, der ihn bedroht. Yuta trifft auf seine Klassenkameraden Maki Zen'in, Toge Inumaki und Panda, die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben.