Wer war der Spion «Ted Hall»?

TV-News

Im Anschluss wiederholt Geo die preisgekrönte Nawalny-Dokumentation.

Am Montag, den 19. Februar 2024, strahlt Geo Television die britische Dokumentationaus dem Jahr 2022 in Erstausstrahlung aus. Hall wurde 1944 für das Manhattan-Projekt rekrutiert. Er machte sich zunehmend Sorgen, dass ein Nachkriegsmonopol der USA auf die Atombombe zu einer nuklearen Katastrophe führen könnte, und beschloss daher, wichtige Informationen über den Bau der Bombe an die Sowjetunion weiterzugeben. Obwohl er bereits 1951 vom FBI verhört wurde, bewahrten seine Frau und er das Geheimnis und es gelang ihm, der Strafverfolgung bis zu seinem Tod zu entgehen.Ab 21.55 Uhr wirdwiederholt. Die Dokumentation zeigt auf erschütternde und fesselnde Weise den Giftanschlag auf Alexei Nawalny, dem russischen Oppositionsführer und "Staatsfeind Nr. 1" von Präsident Wladimir Putin. Regisseur Daniel Roher begleitete Nawalny in schockierenden und ebenso persönlichen Momenten. Von dem Giftanschlag im Flugzeug, über seinen Aufenthalt in Deutschland, bis zu seiner Rückkehr nach Moskau, wo er noch im Flughafen festgenommen wurde.Bereits um 18.35 Uhr setzt der Fernsehsender auf: 2016 setzte der philippinische Präsident Duterte seinen weltweit umstrittenen "Krieg gegen die Drogen" in blutige Taten um. Nur wenige Journalisten haben den Mut, dem Präsidenten, der Korruption und den Missständen auf den Philippinen die Stirn zu bieten. Doch die Journalistin Maria Ressa und ihr Newsportal "Rappler" wollen nicht tatenlos zusehen – auch wenn ihnen Repressalien und Haft drohen.