CNN startet Doku-Reihe über Vegas

US-Fernsehen

Nicht nur die heutige Kultur der Stadt steht im Fokus, sondern auch die Vergangenheit.

CNN Original Series nimmt die Zuschauer mit auf eine ausgedehnte Reise in das Herz und die Geschichte einer der beliebtesten und berüchtigtsten Städte Amerikas,. Die von Bungalow Media + Entertainment produzierte Serie wird am Sonntag, den 25. Februar, um 22 Uhr auf CNN ausgestrahlt.Ein Besuch in Las Vegas ist für die Amerikaner zu einem festen Ritual geworden. Es ist eine Stadt, die großen Musikkünstlern vom Rat Pack und Elvis Presley bis hin zu Celine Dion und Adele eine Plattform geboten hat und die größte Stadt Nevadas zu einem internationalen Ziel für Musik und Live-Unterhaltung gemacht hat. In vier fesselnden Episoden zeigt «Vegas: The Story of Sin City» die letzten siebzig Jahre der kulturellen Reifung Amerikas durch die Linse dieser einzigartigen Stadt, wobei die Unterhaltungskünstler, die visionären Unternehmer, die berüchtigten Mafia-Figuren und die farbenfrohe politische Geschichte, die sie auf die Landkarte brachte, im Mittelpunkt stehen.Anhand von Interviews mit bekannten Entertainern wie Paul Anka und Wayne Newton, ehemaligen Showgirls, Journalisten und Kulturhistorikern wird die Entwicklung der Stadt zum Unterhaltungsmekka nachgezeichnet und die Rolle, die Las Vegas bei den wichtigsten Bewegungen und Momenten spielte, die die amerikanische Kultur, wie wir sie heute kennen, geprägt haben, aufgezeigt."Vegas ist eine weitere unserer hochgelobten CNN-Original-Serien, die den wichtigsten Geschichten und Ereignissen unserer gemeinsamen Geschichte neues Leben einhaucht", so Amy Entelis, Executive Vice President of Talent, CNN Originals und Creative Development bei CNN Worldwide. "Von den 1930er Jahren bis heute und von seinem Goldenen Zeitalter bis zu seiner Neuerfindung ist dies die endgültige Erzählung der Geschichte von Las Vegas und zeigt die ewige Fähigkeit der Stadt, die amerikanische Identität zu reflektieren und zu brechen."«Vegas: The Story of Sin City» wird von Robert Friedman, Stephen J. Morrison, Mike Powers, Liz Yale Marsh und Richard Zoglin für Bungalow Media + Entertainment und Amy Entelis und Lyle Gamm CNN Original Series produziert.