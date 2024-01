Zwei Sterneköche bringen keine doppelte Quote

Quotennews

Im Anschluss verzeichnete das «K1 Magazin» wieder ganz schlechte Marktanteile, weil man gegen den RTL-Dschungel antreten musste.

Die Performance von «Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf» war in den vergangenen Wochen mit nur 0,49, 0,52 und 0,44 enttäuschend. Aus diesem Grund startete Kabel Eins ein ähnliches Format, das jedoch einen Kniff aufwies: Intreten Frank Rosin und Alexander Kumptner gegeneinander an. Die Produktion von RedSeven Entertainment sicherte sich 0,44 Millionen Zuschauer und führte zu 1,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe saßen nur 0,22 Millionen vor dem Fernseher, das führte zu mäßigen 4,3 Prozent Marktanteil.Ab 22.30 Uhr beschäftigte sich dasmit der Frage, welcher Wirt nachhaltig den besseren Job getätigt hat. Schließlich sollten beide Kontrahenten den Kultbahnhof in Gifhorn aus der Misere holen. 0,31 Millionen Menschen sahen, ob das Team Dorsten oder Wien gewann, der Marktanteil lag bei 1,9 Prozent. In der Zielgruppe fuhr man 0,08 Millionen Zuschauer ein, das führte zu 2,2 Prozent.Zwischen 18.55 und 20.15 Uhr zeigteunter anderem die Sprengung der 16 Meter hohen Brücke der Bundesstraße 49 bei Heckholzhausen in Hessen. 0,53 Millionen Menschen verfolgten die Explosion der ungenutzten Straße, das führte zu 2,4 Prozent Marktanteil. 0,21 Millionen Umworbene waren dabei, der Marktanteil wurde auf 5,2 Prozent beziffert. Schon um 16.55 Uhr sahen 0,41 Millionen Menschen eine Tour mit Foodbloggerin Illiaria in Hamburg,führte zu 8,5 Prozent in der Zielgruppe.