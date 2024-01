ABC holt «What Would You Do?» zurück

US-Fernsehen

Die beliebte Serie, die von John Quiñones von ABC News moderiert wird, kehrt für eine 16. Staffel am Sonntag, 18. Februar um 22.00 Uhr zu ABC zurück, wobei die Folgen am nächsten Tag auf Hulu verfügbar sind. Quiñones begrüßt die Gastkorrespondenten Sara Haines, Co-Moderatorin von «The View», und W. Kamau Bell, Kulturkommentator und Fernsehmoderator, die beobachten, wie echte Menschen reagieren, wenn in der Öffentlichkeit heikle Situationen und moralische Dilemmata auftreten."Die lange Laufzeit von «What Would You Do?» lässt sich einfach zusammenfassen: Es ist die Suche nach dem Helden in uns allen", so David Sloan, leitender Produzent. "Seit fast zwei Jahrzehnten begibt sich John Quiñones kunstvoll auf diese Suche, um herauszufinden, wer aufsteht und wer sich zurückzieht, wenn normale Menschen mit einem ethischen Dilemma konfrontiert werden. Es geht um reine Absichten, die nachdenkliche Gespräche auslösen und für provokantes und fesselndes Fernsehen sorgen."In der Staffelpremiere befassen sich die Zuschauer mit dem Nebenjob einer Lehrerin auf einer Website für Erwachsene, mit Einwänden gegen Einwanderer, die sich in einem örtlichen Café bewerben, mit einem Mitarbeiter eines Feinkostladens, der mit einem unhöflichen Kunden zu tun hat, mit Stillen in der Öffentlichkeit und mit einem Mann, der eine Frau im Fitnessstudio beim Training belästigt.