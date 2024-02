Ein Hund im Wolfspelz

Soap-Check

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Jördis‘ Sketch droht ins Wasser zu fallen: Elyas muss nach Köln und Mo ist überarbeitet. Wer soll jetzt die Waschmaschine spielen? Als sie die Aufführung gerade absagen will, fällt ihr auf, dass Klaas perfekt für die Rolle wäre. Ben ist sauer auf Tina. Sie hat über seinen Kopf hinweg entschieden, dass sie als Familie für drei Monate nach Andalusien gehen. Ben weiß nicht, wie das funktionieren soll: Was ist mit seiner Werkstatt und wovon soll die Familie leben?Christoph ist überwältigt von Theos Einsatz und bietet ihm eine Ausbildungsstelle als Hotelfachmann an. Die Probleme des „Fürstenhofs“ werden jedoch immer dramatischer. Das Privatvermögen der Anteilseigner könnte den finanziellen Engpass überbrücken, doch das Risiko ist Alexandra und Christoph zu hoch. Markus treibt seinen Plan weiter voran und bringt das Angebot des Milliardärs erneut ins Spiel. Wird seine Strategie aufgehen?Als ein potenzieller Kunde aus Köln zu Hubert und Uschi kommt, wollen die beiden ihn gebührend begrüßen. Wird er sich über den karnevalistischen Empfang freuen? Severin kann in letzter Sekunde verhindern, dass Stadlbauer auf das Tier schießt. Bringt er sich selbst in Lebensgefahr?Sina erfährt fassungslos, was Ronja wirklich geschehen ist. Entschlossen beschafft sie ihrer Nichte Hilfe, aber Ronja reagiert anders als erhofft. Stella soll für Tobias beruflich die Stellung halten. Mit Pacos Hilfe widmet sie sich der Herausforderung, bis sie an anderer Stelle gebraucht wird. Als Tobias kurzfristig nach Berlin muss, will er Vivien den idealen Ersatz für den Vorbereitungskurs besorgen. Seine Wahl erweist sich als heikel.Alle sind sich einig, dass Jenny und Simone des Friedens Willen nicht zusammenarbeiten sollten, dann ändert ausgerechnet Jenny ihre Meinung. Henning fordert Erklärungen von Lucie, aber die versetzt ihn. Als sie auch noch abfällig über ihn redet, zieht sich Henning zurück. Chiara kann nach ihrem Trainingserfolg nicht zur Tagesordnung übergehen. Sie überzeugt Deniz, das Niveau zu erhöhen.Carlos bekommt überraschenden Besuch von einem alten Bekannten: Agim Sula droht ihm damit, seine Intrige gegen Tobias auffliegen zu lassen, wenn er ihm kein Geld zahlt. Am nächsten Tag wird eine Leiche auf dem Kiez gefunden. Sula? Lukas würde lieber in Berlin bleiben. Stimmt er seiner Mutter zuliebe einem Umzug in den Schwarzwald zu? Denn Gerner, der Eva ohnehin nicht für stabil genug hält, hat etwas dagegen.Der Leiter des Jugendclubs "Küsti" Andreas Bensch wird verdächtigt, eine Minderjährige aufgefordert zu haben, ihm anzügliche Bilder zu schicken. Doch Bensch scheint mit den Bildern nichts zu tun zu haben. Als er zusammengeschlagen und gefesselt an einem Pfahl gefunden wird, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.Jessi bereitet eine Überraschungsparty zu Ollis Geburtstag vor und bekommt dabei Unterstützung von Ben. Während sie damit beschäftigt sind, sprechen die beiden auch über die kaputte Elektrik am Foodtruck. Jessi fragt Ben, ob er sich das technische Problem netterweise einmal anschauen könnte. Er macht das gerne und stellt dabei zur allgemeinen Überraschung fest, dass der Foodtruck gar keinen Schaden hat. Warum hat Olli etwas anderes behauptet?Leif schwankt an seinem letzten Tag vor seiner Abreise in die Schweiz zwischen Wehmut und Vorfreude und plant, sich mit einem großen Pizzaessen von all seinen Freunden zu verabschieden. Doch er muss enttäuscht feststellen, dass offenbar jeder andere Pläne hat. Als dann auch noch Toni absagt, ist Leifs Laune endgültig im Keller. Malte bietet aus vermeintlich schlechtem Gewissen an, wenigstens mit ihm einen zu trinken, worauf Leif sich missmutig einlässt. Doch als Malte ihn auf die Dachterrasse führt, wo ihn Toni und all seine Freunde mit einer großen Abschiedsparty überraschen, ist Leif total gerührt und nimmt mit einem rauschenden Fest Abschied von Berlin.