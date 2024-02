Bauernproteste sorgen für Nachrichteninteresse

International

Das Hauptabendprogramm lief an diesem Montag nicht besonders erfolgreich.

Am Montagnachmittag haben die französischen Bauern ihre Drohung wahr gemacht und zahlreiche Straßen in Richtung Paris blockiert. Ihr Ziel sei es, weitere Zugeständnisse der Regierung zu erhalten. Die Blockierer wünschen sich weniger Normen und Vorschriften, vor allem aus der Europäischen Union. In der 20-Uhr-Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Senders TF1 informierte Gilles Bouleau 5,85 Millionen Fernsehzuschauer – eine Woche zuvor wurden „nur“ 5,44 Millionen Zusehende gemessen. Der Marktanteil stieg im Wochenvergleich von 25,4 auf 27,1 Prozent.Auch die 20-Uhr-Nachrichten von France 2 legten zu. Der von Anne-Sophie Lapix präsentierte Rückblick erreichte 4,45 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit 20,6 Prozent bemessen. Vor einer Woche waren 4,32 Millionen Franzosen dabei, der Marktanteil lag bei 20,2 Prozent. Der Privatsender M6 verbuchte mit «19,45» 2,62 Millionen und lag fast auf Vorwochenniveau (2,58 Millionen).Seit 7. Dezember 2023 läuft die sechste Staffel der werktäglichen Seifenoper, die France 2 im Anschluss an die Nachrichten sendet. 3,03 Millionen Fernsehzuschauer blieben dran, der Marktanteil bewegte sich bei starken 14,1 Prozent. Der private Mitbewerber M6 hat seit mehreren Jahren, das um 20.30 Uhr kommt. 2,99 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei und brachten dem Sender 14,1 Prozent Marktanteil.Am Vorabend strahlte der zur RTL-Gruppe gehörende Fernsehsender M6 die Sendungaus, in der man bereits in der zehnten Staffel nach der besten Bäckerei suchte. Bis zu 75 Episoden lässt man von dem Format produzieren, das Endemol für den 18.35 Uhr Slot herstellt. 1,47 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei und verhalfen dem Sender zu 1,47 Millionen. Zur selben Zeit schickte TF1 die Soapauf Sendung, die um 19.00 Uhr und somit vor den Nachrichten läuft. Der Sender France 2 schnappte sich mit der französischen «Don’t Forget the Lyrics»-Show3,29 Millionen Zuschauer.Zur besten Sendezeit wiederholte TF1 den Spielfilmaus dem Jahr 2011. Die Polizeikomödie lockte zwischen 21.15 und 23.00 Uhr 3,38 Millionen Zuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 18,3 Prozent. Von der Miniseriewurden die Episoden drei und vier gesendet. Ab 21.10 Uhr waren 2,15 Millionen Zuschauer dabei, ab 22.15 Uhr wurden noch 1,95 Millionen Zusehende verbucht. Die Marktanteile lagen bei 10,6 und 11,9 Prozent. Die Bonus-Folge vonlief mit 2,99 Millionen Zuschauern hinter den Erwartungen. Der Marktanteil belief sich auf 11,2 Prozent.