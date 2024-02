Die Veränderung des Fernsehkonsums

Quotenmeter.FM

Anlässlich der bevorstehenden Jubiläumsausgabe sprechen David Grzeschik und Fabian Riedner über das veränderte Medienverhalten.

Seit über 15 Jahren wird wöchentlich im Quotenmeter-Podcast über aktuelle Medienthemen gesprochen. In dieser Zeit hat sich auch das Fernsehverhalten verändert. Vor 748 Episoden war vom Streaming-Fernsehen in Sachen Maxdome zwar schon die Rede, durchgesetzt hat sich dieser Dienst von ProSiebenSat.1 allerdings nie.Erst im Jahr 2015 startete Netflix in Deutschland. Bis dahin war das lineare Fernsehen immer noch das Werkzeug zum Konsumieren von zahlreichen Inhalten. Auch die Mediatheken von ARD und ZDF waren dort noch nicht so ausgeprägt, YouTuber waren noch nicht so (professionell) verbreitet. Wer vor acht Jahren schon „On Demand“ bingen wollte, musste dies noch mit einem Festplattenrecorder.Quotenmeter.FM-Gastgeber Fabian Riedner begrüßt in dieser Woche David Grzeschik. Der Journalist der „Rheinischen Post“ spricht über sein verändertes Konsumverhalten. In dieser Woche wird nicht nur über die Etablierung des Streamings, sondern auch über die allgemein veränderten Fernsehgewohnheiten gesprochen, die sich mit dem Alter verändern.