«Völlig zerstört» ist abgesetzt

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie mit Shelly Henning und Nick Zano ist bereits wieder Geschichte.

Der Streamingdienst Netflix hat nach Informationen von „Variety“ die Comedyserienach einer Staffel abgesetzt. Die Serie mit dem deutschen Titel «Völlig zerstört» kam damit auf acht Folgen. In der Serie ging es um ein Team von Spezialkräften, die - im Glauben, eine tödliche Bedrohung in Las Vegas vereitelt zu haben - ihren Einsatz mit einer Party voller Alkohol, Drogen und Sex feiern, nur um dann festzustellen, dass die entschärfte Bombe eine Attrappe war. Das nun berauschte Team muss sich mit seinen Beeinträchtigungen und persönlichen Problemen auseinandersetzen, um die echte Bombe zu finden und die Welt zu retten.Hinter der Comedyserie, die am 30. November 2023 bei Netflix startet, steht «Cobra Kai»-Mastermind Jon Hurwitz, der die Produktion gemeinsam mit Hayden Schlossberg, Josh Heald und Dina Hiller übernommen hat. Sony Pictures Television und Counterbalance Entertainment produzierten die Serie.„Fürchterliche Dialoge, Witze, die so schlecht sind, dass sie im nüchternen Zustand nicht einmal ein Schmunzeln entlocken können, gepaart mit Waffen und Kämpfen, die so wie die Figuren selbst mehr an Videospiele als an das Format Film angelehnt sind, bilden kombiniert die Resterampe des guten Geschmacks“, urteilte Quotenmeter. „Trotz dessen findet sich für billige Action, flache Witze und nackte Tatsachen letztlich immer ein Markt, wie es zahlreiche Collegefilme der frühen 2000er Jahre schon bewiesen haben.“