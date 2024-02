FX gibt Miniserie «Say Nothing» in Auftrag

US-Fernsehen

Das Format basiert auf einem Buch über die Unruhen in Nordirland.

Der Fernsehsender FX hat nach Informationen von „Variety“ die Miniseriebestellt, die auf dem Buch von Patrick Radden Keefe basiert. Die neunteilige Serie beschäftigt sich mit den Unruhen in Nordirland. Die Serie wird in den USA auf Hulu, in Lateinamerika auf Star+ und in Europa und Asien auf Disney+ ausgestrahlt.Die Hauptrollen werden von Lola Petticrew («Tuesday»), Hazel Doupe («Sanctuary: A Witch's Tale»), Anthony Boyle («The Plot Against America»), Josh Finan («The Responder») und Maxine Peake («Funny Cow») gespielt. Die Handlung der Serie erstreckt sich über vier Jahrzehnte und beleuchtet die turbulente Zeit in Nordirland, die als The Troubles bekannt ist. Ausgangspunkt ist das schockierende Verschwinden von Jean McConville, einer alleinerziehenden Mutter von zehn Kindern, die 1972 aus ihrem Haus entführt und nie wieder lebend gesehen wurde.Für die Serie ist Josh Zetumer als ausführender Produzent und Showrunner verantwortlich. Keefe wird ebenfalls die Rolle des ausführenden Produzenten übernehmen. Nina Jacobson und Brad Simpson, die schon oft mit FX zusammengearbeitet haben, werden ebenfalls als Executive Producer tätig sein. Sie arbeiten für Color Force. Edward McDonnell, Monica Levinson und der aus Nordirland stammende Michael Lennox werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Lennox wird auch Regie führen. Produziert wird die Serie von FX Productions.