DMAX setzt zahlreiche Factual-Shows fort

TV-News

Unter anderem ist man wieder mit der Feuerwehr in Deutschland im Einsatz und ein ehemaliger Polizeichef sorgt für Ruhe.

Zahlreiche Neuware hat DMAX im Gepäck. Am Donnerstag, den 7. März, startet um 21.15 Uhr die neunte-Staffel. Dabei müssen die Notfallhelfer der Feuerwehrwachen in Iserlohn, Lünen, Dresden, Potsdam, Hildesheim und Chemnitz mit absoluter Konzentration zu Werke gehen, denn in akuten Gefahrensituationen hat jeder Fehlgriff fatale Konsequenzen. Die Serie begleitet die Lebensretter in ihrem anstrengenden Berufsalltag.Ab Dienstag, den 19. März, ist um 21.15 Uhr die sechste-Staffel zu sehen. Vier Jahre lang sorgte Manfred Gilow als Polizeichef in der texanischen Kleinstadt Hawkins für Recht und Ordnung. Dann kündigte er den Job und leistete an anderer Stelle seinen Dienst an der Gesellschaft. Als Katastrophenhelfer packte er nach einem Hurrikan in Florida beim Wiederaufbaumit an. Doch noch hat der „Germinator“ mit seinem Traumberuf nicht abgeschlossen. In der sechsten Staffel fokussiert er sich wieder auf die Verfolgung von Straftaten. Auf einem Roadtrip quer durch die USA begleitet der deutsche Auswanderer amerikanische Gesetzeshüter bei ihren Einsätzen.Auf der „Blind Frog Ranch“ im Uinta-Becken geschehen derweil seltsame Dinge. Um die Region im US-Bundesstaat Utah ranken sich viele Legenden, die die drittelüftet. In den Mythen und Erzählungen ist von unheimlichen Fabelwesen und sogar von einem Raumschiff die Rede. Aber Duane Ollinger hat sein ganzes Vermögen in die 65 Hektar große Ranch investiert. Denn es gibt Hinweise, dass dort unter der Erdoberfläche Gold verborgen liegt. Diesen Schatz will der Landbesitzer heben – paranormale Aktivitäten hin oder her.Die 14. Staffel vonsteht ab Mittwoch, den 20. April 2024, um 20.15 Uhr auf dem Programmplan. Eine Stunde später kommt die vierte Runde von. Rogers großer Traum – der Bau der so genannten „Seebrücke“ – muss noch vor Ende des Jahres fertiggestellt werden. Die Baubewilligung für das Millionenprojekt läuft am Silvesterabend aus. Der ganze Camping-Clan muss dafür sorgen, dass das Projekt nicht aus dem Budget oder dem Zeitplan fällt. Aber wenn etwas Großes gebaut wird, wird es laut. Und wenn es laut wird, wird der Camper wütend. Vor allem William bekommt das zu spüren.