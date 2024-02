«Solar Opposites» kommt bei Comedy Central

TV-News

Der Unterhaltungssender strahlt die neuen Folgen am späten Samstagabend aus.

Ab Samstag, den 9. März 2024, strahlt Comedy Central die dritte Staffel vonaus. Die Fernsehserie von Justin Roiland, Mike McMahan, Josh Bycel und Anthony Chun ist seit 8. Mai 2020 beim amerikanischen Streamingdienst Hulu verfügbar. Die Streamingrechte hält in Deutschland Disney+ In «Solar Opposites» geht es um Terry, Korvo, Jesse und Yumyulack - eine Familie von Außerirdischen, die auf der Erde notlanden und gezwungen sind, dort zu bleiben, wobei sie sich oft darüber streiten, ob das eine gute Sache ist. Die Familie stammt vom Planeten Shlorp, einer fortschrittlichen außerirdischen Welt, die kurz vor ihrer Zerstörung hundert Schiffe ausgesandt hat, um neue Planeten zu kolonisieren. Der bekannteste Handlungsstrang handelt von einer Gesellschaft von Menschen, die von dem Replikanten Yumyulack geschrumpft und in einem Terrarium namens "Die Wand" eingesperrt wurden.Ab der dritten Staffel folgt ein weiterer Handlungsstrang einer Gruppe korrupter intergalaktischer Polizisten, die als SilverCops bekannt sind. Die dritte Staffel ist im Juli 2022 erschienen, eine elfteilige vierte Runde kam im August 2023 heraus. Am 5. Februar läuft in den Vereinigten Staaten von Amerika das Valentinstag-Special.