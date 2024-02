«The Great Indoors» kehrt zurück

TV-News

Ab Februar wird ProSieben Maxx die Serie wiederholen.

Die Fernsehseriekehrt ins deutsche Fernsehen zurück. Zuletzt wiederholte ProSieben die Serie im Oktober 2023 im Vormittagsprogramm. Die Serie ist ab Mittwoch, den 21. Februar, um 21.00 Uhr zu sehen. ProSieben Maxx wiederholt die Doppelfolgen im Anschluss an die Sitcom «United States of Al».Jack Gordon hat sich als Abenteuerreporter für das Magazin Outdoor Limits einen Namen gemacht. Seine Tage der Erkundung der Welt sind vorbei, als der Gründer des Magazins, Roland, verkündet, dass das Magazin nur noch online erscheinen wird, und Jack in die Zentrale nach Chicago schickt, um die Millennials zu beaufsichtigen, die das Online-Team bilden.Mike Gibbsons entwickelte die 22-teilige Serie für den Fernsehsender CBS, der die Serie zwischen Oktober 2016 und Mai 2017 ausstrahlte. CBS Television Studios produzierte die Serie, die von Chris Harris, Gibbons, Andy Ackerman, Judd Pillot und John Peaslee produziert wurde. Joel McHale hat die Hauptrolle übernommen.