«Law & Order»-Urgestein geht

US-Fernsehen

Sam Waterson geht nach vielen Jahren in den Ruhestand.

Sam Waterston gibt seine Rolle als Staatsanwalt Jack McCoy in der NBC-Serieauf. Seine letzte Episode wird am 22. Februar ausgestrahlt. Waterston, der in mehr als 400 Episoden mitwirkte, kam 1994 für die vierte Staffel zur Serie und kehrte 2022 zurück. Für seine Rolle gewann er einen SAG Award und wurde mehrfach für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert.Tony Goldwyn wurde für die Rolle des neuen Bezirksstaatsanwalts gecastet. «Law & Order» hat in dieser Staffel durchschnittlich 6,4 Millionen Zuschauer auf allen Plattformen. In «Law & Order» spielen Sam Waterston, Hugh Dancy, Camryn Manheim, Odelya Halevi, Mehcad Brooks und Reid Scott.Dick Wolf ist Erfinder und ausführender Produzent. Ausführende Produzenten sind Rick Eid, Pamela Wechsler, Alex Hall, Arthur Forney und Peter Jankowski. «Law & Order» wird von Universal Television, einem Unternehmensbereich der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit Wolf Entertainment produziert.