Netflix versucht sich an NBC-Comedy

US-Fernsehen

«A Classic Spy» kommt von Mike Schur. Ted Danson wird die Hauptrolle spielen.

Netflix hat heute die Besetzung für(zuvor als Untitled Mike Schur/Ted Danson comedy series angekündigt) bekannt gegeben. Sie schließen sich dem bereits angekündigten Serienstar Ted Danson an. Charles (Ted Danson), ein Mann im Ruhestand, bekommt ein neues Leben, als er auf eine Anzeige eines Privatdetektivs antwortet und zum Maulwurf in einer geheimen Ermittlung wird. "A Classic Spy" von Regisseur Mike Schur basiert auf dem Dokumentarfilm The Mole Agent", der 2021 für einen Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm nominiert ist.Zu den neuen Schauspielern gehört Mary Elizabeth Ellis («It's Always Sunny in Philadelphia»), die die Rolle der Emily spielt. Sie ist eine verheiratete Mutter von drei Söhnen, die sich anpassen muss, als ihr Vater Charles (Danson) einen überraschenden Karriereschritt macht und Undercover-Detektiv wird. Stephanie Beatriz («Brooklyn 99») spielt Didi, die allwissende und allsehende Managerin der Pacific View Retirement Residence in San Francisco.Lilah Richcreek Estrada («Chicago Med») schlüpft in die Rolle von Julie, einer Privatdetektivin aus San Francisco. Julie heuert Charles als ihren Maulwurf an und gibt sich als seine Tochter aus, um den Betrug im Altersheim aufrechtzuerhalten. Stephen McKinley Henderson («Fences»), zweimal für den Tony nominiert, wird zu Calbert, einem Transplantierten aus Washington D.C. Calbert ist das stoische Auge und Ohr der Pacific-View-Gemeinschaft.