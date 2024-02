«auslandsjournal» startet «Brave New World»-Podcast

Vermischtes

Jeden Mittwoch schickt das ZDF sein Nachrichten-Magazinum 22:15 Uhr auf Sendung. Darin liefert Moderation Antje Piepers Berichte aus dem Korrespondenten-Netzwerks des Mainzer Senders. Zwei von ihnen sind die Kriegsjournalistin Katrin Eigendorf und Golineh Atai, Leiterin des ZDF-Auslandsstudios Kairo. Die beiden haben am heutigen Freitag, 2. Februar, gemeinsam mit der Journalistin Jagoda Marinić einen neuen Podcast gestartet.Einmal im Monat bespricht das Trio in, so der Titel des Audioformats, die aktuellen außenpolitischen Ereignisse und analysieren die Herausforderungen. Zum Auftakt ist der Krieg und die politische Krise in der Ukraine sowie die Situation in Nahost Gesprächsthema, außerdem blicken die drei Hosts in die USA.Mit dem neuen Podcast will das ZDF und das «auslandsjournal» aktuelle Ereignisse nahbarer und verständlicher machen. Die drei Gesprächspartnerinnen diskutieren über die Medienberichterstattung zum jeweiligen Thema und werfen auch einen medienpsychologischen Blick darauf, verspricht das ZDF. Denn die drei außenpolitisch erfahrenen Journalistinnen haben den Eindruck, dass die Welt in Unordnung geraten ist und die Politik vor neue Herausforderungen stellt.