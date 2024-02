«Das Boot» kommt zu RTL+

TV-News

Im März schlägt die Sky-Serie mit den ersten Staffeln beim Kölner Streamingdienst an.

Durch eine Partnerschaft mit Sky Deutschland hatte sich RTL Deutschland zahlreiche Sportrechte, darunter die Formel 1, gesichert. Doch auch abseits des Sportmarktes war der Deal für das Kölner Unternehmen lukrativ, denn auch fiktionale Inhalte, die für Sky kaum mehr eine Rolle spielen, waren in dem Deal beinhaltet, den man kurz vor dem Jahreswechsel schloss.Dazu zählt auch die mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnete Serie, von der inzwischen vier Staffeln erschienen sind. Die ersten drei Runden sind ab dem 1. März auch bei RTL+ verfügbar, wie der Streamingdienst nun mitteilte.Die Handlung der Serie beginnt im Herbst 1942, als der Krieg immer rücksichtsloser geführt wird – auch unter Wasser: Die U-612 im besetzten Frankreich ist für ihre Jungfernfahrt bereit. Während einer gefährlichen Überwachungsmission auf dem deutschen U-Boot, wird der Einfluss der Résistance am Hafen von La Rochelle zunehmend stärker. In La Rochelle gerät auch die junge Simone (Vicky Krieps) in einen persönlichen Zwiespalt – sie ist zwischen ihrer Loyalität zu Deutschland und der Sympathie zur Résistance hin- und hergerissen.