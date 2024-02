ProSieben bringt «How I Met Your Father» zurück

TV-News

Weil die Fernsehstation «Ted» in vier Wochen versenden will, kommt es zu Verschiebungen.

Am Montag, den 12. Februar, startet ProSieben die Peacock-Serie, deren erste Staffel acht Folgen umfasst. Die erste Episode wird noch in zwei Geschichten unterteilt, sodass um 21.20 Uhr die neuen Episoden der «Simpsons» starten konnten. Weil das «Ted»-Prequel aber eine Streamingsserie ist und die Episoden zwischen 30 und 50 Minuten dauern, verschiebt sich das Programm.Eine Woche nach Sendestart dauert die Ausstrahlung von «Ted» deutlich länger. Die Folge „Zwei Väter zuviel“ ist von 20.15 und 21.00 Uhr eingeplant, die Geschichte „Nur ein dummer Streich“ wird von 21.00 bis 21.45 Uhr versendet. Dementsprechend sind die zwei neuen «Die Simpsons»-Folgen erst zwischen 21.45 und 22.45 Uhr zu sehen. Die zweite «Quantum Leap» folgt, ehe manzurückholt. In der ersten Woche strahlt ProSieben noch zwei Folgen der Zeitreise-Serie aus, danach folgen Einzelepisoden.Die erste Staffel des «How I Met Your Mother»-Spin-Offs umfasst zehn Episoden. Mit 20 Episoden ist die zweite Season doppelt so lang. Allerdings haben Hulu/Disney+ im vergangenen Jahr den Stecker gezogen. Die Sitcom wurde von Isaac Aptaker und Elizabeth Berger entwickelt. «How I Met Your Father» mit Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley, Tien Tran und Kim Cattrall folgt der Hauptfigur Sophie (Duff) und ihrer Gruppe von Freunden in Manhattan. Als Rahmenhandlung erzählt die ältere Sophie (Cattrall) ihrem unsichtbaren Sohn im Jahr 2050 von den Ereignissen nach dem Treffen mit seinem Vater im Januar 2022 und wie sie ihn schließlich gefunden hat.