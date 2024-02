«Dave» muss pausieren

US-Fernsehen

Serien-Mastermind Lil Dicky verfolgt andere Projekte.

Der Kabelsender FX hat eine Pause für seine Serieangekündigt, weil Miterfinder und Titelheld Dave Burd, auch Lil Dicky genannt, andere Projekte verwirklichen will. Die dritte Staffel wird im April und Mai 2023 ausgestrahlt. Doch FX Networks hat die Comedyserie noch nicht verlängert."Nach einigem Hin und Her gibt es derzeit keine Pläne für eine vierte Staffel von «Dave», da Dave Burd beschlossen hat, eine längere Pause einzulegen, um sich auf Musik und andere Unternehmungen zu konzentrieren", heißt es in einem Statement von FX. "Das schließt aber nicht aus, dass wir in Zukunft etwas machen werden. Wir lieben die Serie und schätzen aufrichtig die kreative Leistung, die Dave, Jeff Schaffer, die Besetzung und die Crew in jeder Episode erbracht haben. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Dave fortzusetzen, während er im Rahmen seines allgemeinen Produktionsvertrags mit FXP zukünftige Projekte für uns entwickelt."«Dave» wurde in Zusammenarbeit mit dem «Curb Your Enthusiasm»-Produzenten und Regisseur Jeff Schaffer entwickelt. Die Serie zeigt Burd in einer fiktionalen Version seiner selbst, wie er seine persönlichen Beziehungen mit seinen Hip-Hop-Träumen in Einklang bringt und zur Comedy-Rap-Ikone Lil Dicky wird.