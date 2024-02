Paramount Network verlängert «Bar Rescue»

US-Fernsehen

Bereits am 25. Februar kehrt die Sendung mit der neunten Staffel zurück.

Der Fernsehsender Paramount Network hat die neunte Staffel vonangekündigt. Die neue Staffel wird ab Sonntag, den 25. Februar 2024 um 22:00 Uhr ausgestrahlt. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie dem Moderator Jon Taffer, der durch das Land reist, um einige der schlimmsten Bars Amerikas vor dem Scheitern und dem Ruin zu retten. Zusammen mit seinem Team aus erfahrenen Köchen und Mixologen verwandelt Jon die Besitzer, das Personal und die Bars selbst und macht aus heruntergekommenen Relikten erstklassige Lokale".Produziert wird «Bar Rescue» von 3 Ball Productions. Neben Ross Weintraub und James Agiesta von 3 Ball ist Taffer ausführender Produzent. Ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren Benjamin Hurvitz und Nadim Amiry, während Ivanna Palance für die Produktion bei Paramount Network verantwortlich ist.Die Sendung «Bar Rescue» ist nicht nur für die Verwandlungen bekannt, sondern auch für Taffers Konflikte mit den Besitzern, die in der Show vorkommen. "Wisst ihr, was noch schlimmer ist als Sonntage? Ich", ruft er am Anfang des Trailers, der auch Bilder von Insekten in Schnapsflaschen und weinenden Angestellten zeigt.