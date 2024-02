Q4: Amazon steigert Umsatz auf 170 Milliarden

Wirtschaft

Das Unternehmen aus Seattle gibt bei den Quartalszahlen unter anderem den großen Ausbau von Prime Video bekannt.

Der Online-Versandhändler Amazon hat am Donnerstag seine Zahlen für die Monate Oktober, November und Dezember 2023 bekannt gegeben. Der Umsatz stieg von 149,204 auf 169,961 Milliarden US-Dollar. Inzwischen stammen 93,258 Milliarden US-Dollar aus Dienstleistungen und 76,703 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf von Waren. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kletterte im Jahresvergleich von -962 Millionen US-Dollar auf 13,686 Milliarden US-Dollar. Der Netto-Gewinn betrug 10,624 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 278 Millionen).Das Nordamerikageschäft war mit 6,461 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: -0,240 Milliarden) erfolgreich, das internationale Geschäft verbrannte 419 Millionen US-Dollar. In den Monaten Oktober, November und Dezember 2022 machte Amazon noch über zwei Milliarden US-Dollar Verlust. Amazon Web Services (AWS) steigerte den Gewinn von 5,205 auf 7,167 Milliarden US-Dollar.Im Abo-Geschäft verbesserte Amazon seinen Umsatz von 9,189 auf 10,488 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 14 Prozent. Die Fusion von Amazon Studios und MGM Studios ist inzwischen abgeschlossen und hat viele Mitarbeiter den Job gekostet. Dennoch ist die Strategie mit Prime Video aufgegangen. «Thursday Night Football» steigerte seine Reichweite mit der Umstellung auf Streaming um 24 Prozent. Das Spiel der Seahawks gegen die Cowboys am 30. November verfolgten 15,3 Millionen Amerikaner. Der Thriller «Saltburn» und die Serie «Reacher» gehörten zu den erfolgreichsten fiktionalen Projekten.