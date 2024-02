NBC bestellt «Suits»-Ableger

US-Fernsehen

Aufgrund des großen Streaming-Erfolgs wird ein Pilotfilm von «Suits: LA» gedreht.

Für USA Network war die Serie «Suits» ein Erfolg, die Streamingdienste Netflix und Peacock feierten mit der Serie im Spätsommer 2023 gigantische Abrufzahlen. Aus diesem Grund ließ NBC an einer Fortsetzung arbeiten. Inzwischen hat Serienschöpfer Aaron Korsh einen Ableger namenskreiert.Ironischerweise wird die neue Folge von NBC Universal Ende März im kanadischen Vancouver gedreht. In der neuen Serie geht es um Ted Black, einen ehemaligen Bundesstaatsanwalt aus New York, der sich neu erfunden hat und nun die mächtigsten Klienten in Los Angeles vertritt. Seine Kanzlei steckt in der Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle annehmen, die er sein ganzes Berufsleben lang verachtet hat. Ted ist von einer illustren Gruppe von Charakteren umgeben, die ihre Loyalität zu Ted und zueinander auf die Probe stellen, während sie nicht umhin können, ihr Privatleben mit ihrem Berufsleben zu vermischen. All dies geschieht, während sich die Ereignisse, die Jahre zurückliegen und Ted dazu brachten, alles und jeden, den er liebte, hinter sich zu lassen, langsam aufklären.Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, Gina Torres, Sarah Rafferty und andere spielten die Hauptrollen in der Serie. Torres hat mit «Pearson» sogar ein Spin-Off bekommen. Korsh fungiert als Autor und ausführender Produzent, David Bartis und Dog Limes sind ebenfalls an Bord. Regie führt Victoria Mahhoney.