Steven Gätjen moderiert Joyn-Event «Motor Games»

Der Streamer «Papaplatte» lädt am Wochenende zum Motorsport-Live-Event ein, bei dem er mit elf weiteren Content Creators in E-Fahrzeugen um die Wette fährt.

Wenige Tage vor den, dem nächste Live-Event von Joyn , hat der Streamingdienst weitere Details zur Veranstaltung bekannt gegeben. Bereits bekannt war, dass der Streamer Kevin Teller, besser bekannt als, das Event veranstaltet und zahlreiche Content Creators einlädt. Mit dabei sind auch Reved, Kayla, Dave, Dner, Let's HugoTV, Trymacs, EliasN97 Laserluca, tomatolix und Jan Schlappen.Die «Motor Games» steigen am Sonntag, 4. Februar, in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen, wo sich die zwölf Streamer auf der Rennstrecke duellieren. Das Indoor-Motorsport-Spektakel soll an das ikonische «Mario Kart»-Videospiel aus dem Hause Nintendo erinnern. Dabei kommt es sowohl zu Einzelrennen als auch zu Teamchallenges.Gefahren wird in Elektro-Karts und E-Fahrzeugen. Steven Gätjen moderiert die Produktion von i&u TV, während Robby Hunke die Rennhighlights kommentiert.