Channel 4 will komplett digital werden

Innerhalb von sechs Jahren möchte man als öffentlich-rechtlicher Sender ein Zeichen setzen.

Channel 4 hat eine ehrgeizige Fünf-Jahres-Strategie vorgestellt, um das Unternehmen umzugestalten und seine Umwandlung in einen agilen, wirklich digitalen öffentlich-rechtlichen Sender bis 2030 zu beschleunigen. Die Strategie mit dem Namen „Fast Forward“ soll sicherstellen, dass Channel 4 den Generationswechsel beim Fernsehkonsum nutzt, um seinen Einfluss in ganz Großbritannien zu erhöhen und sich in einer Welt globaler Unterhaltungskonzerne und sozialer Mediengiganten abzuheben.Fast Forward soll Channel 4 in die richtige Form für die 2030er Jahre bringen und seine langfristige Nachhaltigkeit sichern: Konzentration der Investitionen auf unverwechselbare, streamingfreundliche britische Inhalte und soziale Medien, Ausbau diversifizierter Einnahmequellen und Umstrukturierung des Unternehmens, um schlanker, einfacher und wendiger zu werden, wobei alte Geschäftsbereiche zur Unterstützung digitaler Prioritäten aufgegeben werden.Die Fast Forward-Strategie wird auf dieser Dynamik aufbauen und Channel 4 bis in die 2030er Jahre hinein unterstützen. Sie wird sicherstellen, dass der Sender neue Generationen von Zuschauern erreicht und inspiriert, seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt und seine langfristige Zukunft als relevante und rebellische Kraft im britischen Kreativ- und Kulturleben sichert.Alex Mahon, CEO, sagte: "Channel 4 wurde entwickelt, um der Zeit voraus zu sein, und ist nie stehen geblieben. Das Tempo der Veränderungen in unserem Markt wird immer schneller. Unsere neue Strategie wird unsere digitale Transformation beschleunigen - aufbauend auf der Future4-Strategie von 2020 und unseren Grundprinzipien des öffentlichen Dienstes - damit Channel 4 auch in den 2030er Jahren eine vertrauenswürdige, disruptive und unverwechselbare Marke bleibt, die brillante Sendungen bietet, die die Menschen lieben und die wichtig sind.