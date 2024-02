ABC News macht mit «Housewife and the Hustler» weiter

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm wird mit einem weiteren Special fortgesetzt.

ABC News Studios und L.A. Times Studios kündigten die explosive Dokumentationan, eine schockierende Untersuchung über den ehemaligen Staranwalt Tom Girardi und den Niedergang seines Anwaltsimperiums, das unter dem Vorwurf zusammenbrach, er habe genau die Klienten bestohlen, die er zu schützen geschworen hatte. Zum ersten Mal können die Zuschauer den lang erwarteten Moment hautnah miterleben, wenn Girardis entfremdete Ehefrau und Reality-TV-Star Erika Jayne endlich einige der Opfer ihres Mannes trifft. Der 90-minütige Dokumentarfilm untersucht, wie der Girardi-Skandal Systemfehler im kalifornischen Rechtssystem aufgedeckt hat und ob es jemals Gerechtigkeit für Girardis Opfer geben wird. Es handelt sich um eine Fortsetzung der äußerst populären ABC News-Reportage «The Housewife and the Hustler» (2021), die eine Reihe von Dokumenten, Gerichtsakten und Zeugenaussagen über Girardis juristische Verfehlungen und Betrügereien enthüllte. Teil zwei läuft Montag, 12. Februar, auf Hulu.Der Dokumentarfilm enthält Interviews mit den Enthüllungsreportern der L.A. Times, Matt Hamilton und Harriet Ryan, deren Recherchen für die L.A. Times die vier Jahrzehnte von Kundenbeschwerden und Klagen gegen Girardi nachzeichnen, die von den Behörden weitgehend ignoriert wurden; mit Girardis ehemaliger Rechtsberaterin Kimberly Archie, die half, das Treffen mit den Opfern zu organisieren; mit Jaynes Anwalt Evan Borges; und mit Jim Wilkes, Jaynes persönlichem Freund und Anwalt, der ihr geholfen hat, ihr Leben nach dem öffentlichen Scheitern ihrer Ehe wieder aufzubauen. Girardis frühere Klienten Danny Barnes, Joe Ruigomez und Josie Hernandez teilen die herzzerreißenden Details darüber mit, wie der ehemalige Anwalt ihrer Meinung nach Geld aus ihren Abfindungen gestohlen hat.«The Housewife and The Hustler 2: The Reckoning»wird von den ABC News Studios in Zusammenarbeit mit den L.A. Times Studios für Hulu produziert. Produziert wird der Film von Jake Lefferman, Knez Walker und Katie Muldowney. Für ABC News Studios sind Eman Varoqua und Victoria Thompson als ausführende Produzenten tätig, David Sloan ist Senior Executive Producer. ABC News Studios wird von Mike Kelley geleitet, Reena Mehta ist SVP of Streaming and Digital Content, und Kim Godwin ist Präsidentin von ABC News. Sharon Matthews, Shani Hilton, Chris Argentieri, Kevin Merida, Leslie Lindsey und Maurice James sind ausführende Produzenten für die L.A. Times Studios.