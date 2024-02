Ashley Graham kommt zu «Side Hustlers»

US-Fernsehen

Die erste Staffel der neuen Show ist am 1. März bei Roku zu sehen.

Unter der Anleitung von Emma Grede und Ashley Graham entwickeln ehrgeizige Unternehmerinnen ihre Nebenbeschäftigungen in der Hoffnung, ihre normalen Jobs aufgeben zu können, um ihre Traumkarriere in Vollzeit zu verfolgen. Diese Gründerinnen wetteifern um die Chance, millionenschwere Unternehmen aufzubauen, während sie gleichzeitig die Anforderungen ihres Privatlebens und ihres Hauptberufs bewältigen. Es geht um lebensverändernde Investitionen. Wer wird sich der Herausforderung stellen und seinen Nebenjob zum Haupterwerb machen? Diese Antwort bringt, das ab 1. März bei Roku läuft.Ashley Graham ist ein Supermodel und Unternehmerin, deren Einfluss dazu beigetragen hat, die Mode- und Medienbranche umzugestalten und traditionelle Schönheitsstandards durch ihre bahnbrechenden Laufstegerfahrungen, redaktionellen Cover und Markenpartnerschaften neu zu definieren. Im Februar 2016 schrieb Ashley Geschichte, als sie als erstes Model mit Größe 14 auf dem Cover von Sports Illustrated Swim abgebildet wurde.Die fünfteilige Serie wird von Hello Sunshine produziert, einem Teil von Candle Media, präsentiert von Ally. Reese Witherspoon, Sara Rea, Sue Kinkead und Elizabeth Sandorff sind die ausführenden Produzenten von Hello Sunshine. Zoe Fairbourn und Kathleen Griffith fungieren ebenfalls als Produzenten. Emma Grede und Ashley Graham fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.