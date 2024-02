Food Network holt «Spring Baking Championship» zurück

US-Fernsehen

Im März wird ein neuer Gewinner der Show gesucht. Zunächst ist eine zweistündige Sendung geplant.

Der Backwettbewerbvon Food Network kehrt mit einer neuen Staffel voller Feierlichkeiten zurück. Ab Montag, dem 4. März um 20.00 Uhr, stellt Gastgeber Jesse Palmer ein Dutzend talentierter Bäcker auf die Probe, um frühlingshafte Soireen in spektakuläre Desserts zu verwandeln. Vom Tag der Erde über das Jazzfest bis hin zum Derby Day müssen die Bäcker ihre Backkünste und ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen, um die Juroren Kardea Brown, Nancy Fuller und Duff Goldman mit ihren köstlichen, essbaren Kreationen zu überzeugen. Nur ein Bäcker oder eine Bäckerin wird sich an die Spitze setzen und 25.000 Dollar und den Titel des Spring Baking Champions gewinnen."«Spring Baking Championship» ist das ultimative Fest der köstlichen Desserts", sagte Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. "Die Zuschauer werden von der Kreativität der talentierten Bäcker fasziniert sein, wenn sie die umwerfendsten Kreationen zubereiten."«Spring Baking Championship» beginnt mit einer zweistündigen Folge. In der Premiere betreten 12 Bäckerinnen und Bäcker die Spring Baking-Küche, um die Feierlichkeiten mit etwas Spaß in der Sonne zu beginnen, denn sie haben die Aufgabe, süße Leckereien zu kreieren, die von einem tropischen Frühlingsurlaub inspiriert sind. Innerhalb von zwei Stunden müssen die Bäcker ein Dessert kreieren, das die Jury mit Zutaten und Blumen, die sie auf einer tropischen Reise gefunden haben, auf ein Frühlingsferien-Abenteuer mitnimmt. Im Laufe des Wettbewerbs stellen sich die Bäckerinnen und Bäcker thematischen Herausforderungen, darunter Blumenkuppeltorten für die Frühlings-Tagundnachtgleiche, mit Eiscreme gefüllte gebackene Alaska-Desserts, die verschiedenen geografischen Orten nachempfunden sind, und Eclairs mit Cocktail-Geschmack, die vom Kentucky Derby inspiriert sind.Im zweiteiligen Finale geht es um das größte Fest von allen - Hochzeiten! Zwei der unterlegenen Bäcker treten am Montag, den 29. April um 20:00 Uhr in einer Challenge gegeneinander an, in der sie die Hochzeitstradition des "Geliehenen" ehren, indem sie sich Rezepte von den anderen Bäckern ausleihen. Am Montag, den 6. Mai um 20:00 Uhr, müssen die drei verbleibenden Bäcker eine Traumhochzeitstorte entwerfen und kreieren, die von Glasmalerei inspiriert ist. Nur ein Bäcker wird zum neuen «Spring Baking Champion» gekrönt und nimmt den Geldpreis mit nach Hause.