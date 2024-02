Miniserie «Hijack» geht weiter

US-Fernsehen

Erneut wird Idris Elba in der Hauptrolle zu sehen sein.

Apple TV+ hat die zweite Staffel des Thrillersangekündigt, der von dem SAG-Award-Gewinner und Emmy-Award-Nominierten Idris Elba («Luther») in der Hauptrolle produziert wird. Die Serie wurde von George Kay und Jim Field Smith entwickelt.Seit dem weltweiten Debüt hat sich «Hijack» zu einem der Top-Dramen auf Apple TV+ entwickelt, das von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt wurde. "Das weltweite Publikum hat Idris' fesselnde Performance in «Hijack» mit Spannung verfolgt, und wir sind begeistert, dass wir erneut mit 60Forty und Idiotlamp an einer ebenso fesselnden zweiten Staffel arbeiten", sagt Jay Hunt, Creative Director, Europe, Apple TV+."Ich war von der überwältigenden Zuschauerresonanz nach der ersten Staffel überwältigt. Es ist streng geheim, welche neue Situation sich für Sam Nelson entwickelt, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir die hohe Oktanzahl zurückbringen werden", so der ausführende Produzent und Star Elba.Die zweite Staffel von «Hijack» wird von Jamie Laurenson, Hakan Kousetta und Tom Nash von 60Forty Films produziert, neben den ausführenden Produzenten Kay und Field Smiths eigener Produktionsfirma Idiotlamp Productions. Field Smith fungiert auch als Hauptregisseur für die Serie.