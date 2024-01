Ohne Polanc & zwei Debütanten: Diese Profis sind bei «Lets Dance» dabei

TV-News

Mit Anastasia Stan und Mikael Tatarkin geben zwei Profitänzer ihr «Let’s Dance»-Debüt. Auch Paul Lorenz gibt nach fast einem Jahrzehnt sein Comeback.

Die 17. Staffel der beliebten RTL-Showwirft ihre Schatten voraus. Anfang Januar verriet der Sender bereits das prominente Teilnehmerfeld, an dem man am vergangenen Freitag nachjustieren musste. Simon Brunner werde „aus persönlichen Gründen“ nicht an der Tanzshow teilnehmen, teilte RTL mit. Autor und Entertainer Biyon Kattilathu wird ihn ersetzen. Nun ist zudem klar, welche potenziellen Tanzpartner auf ihn und die 13 weiteren Promis warten.Am Mittwoch stellte der Kölner Sender die 14 teilnehmenden Profis vor und wartete mit einer Überraschung auf. Der zweimalige Sieger Christian Polanc wird nicht dabei sein. Der gebürtige Ingolstädter war seit der zweiten Staffel Stammgast bei «Let’s Dance». Ebenfalls nicht mit dabei ist Renata Lusin, da sie ein Kind erwartet. Polanc und Lusin gewannen gemeinsam als Tanzpaar die Profi-Challenge 2022.Stattdessen setzt RTL auf zwei neue Gesichter auf dem Tanzparkett. Die 26-jährige Anastasia Stan aus Pforzheim gibt ihr «Let’s Dance»-Debüt, genau wie der 27-jährige Frankfurter Mikael Tatarkin. Nach zwei Jahren Pause kehrt auch Marta Arndt wieder zum Format zurück. Sie belegte 2021 mit Erol Sander den zehnten Platz. Noch länger dauerte die «Let’s Dance»-Pause von Paul Lorenz, der 2015 in der achten Staffel mit Katja Burkard den siebten Platz erzielte. Für Lorenz ist es die zweite Teilnahme.Nicht fehlen dürfen derweil die amtierenden Sieger der Profi-Challenge 2023, Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke, die dieses Jahr das Opening choreographieren und dem Auftakt der neuen Staffel so eine ganz persönliche Note geben. Obendrauf gibt es jeweils einen Bonus-Juryranking-Punkt, den sie mit ihrem Promi bis zur vierten Show einlösen können. Die weiteren Profitänzer sind Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger, Mariia Maksina, Patricija Ionel, Alexandru Ionel, Massimo Sinató, Vadim Garbuzov und Valentin Lusin.Die prominenten Teilnehmer sind: Ann-Kathrin Bendixen, Eva Padberg, Jana Wosnitza, Lina Larissa Strahl, Lulu, Maria Clara Groppler, Sophia Thiel, Detlef Soost, Gabriel Kelly, Mark Keller, Stefano Zarrella, Tillman Schulz, Tony Bauer und Biyon Kattilathu. Am 23. Februar entscheidet sich in der großen Kennenlernshow, welcher Star mit welchem Profi tanzen wird. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren wie gewohnt die Staffel, Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González sitzen in der Jury.