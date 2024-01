ProSieben setzt künftig auch nach «TV total» auf Comedy

TV-News

Ab Ende Februar plant ProSieben gleich drei Comedy-Formate nach der Pufpaff-Show ein. Darunter ein «Rent a Pocher»- und «Quatsch Comedy Club»-Revival.

Eigentlich hat ProSieben am Mittwoch eine Goldgrube, denn seit dem Comeback vonmit Sebastian Pufpaff sind die Quoten zu Beginn der Primetime sehr hoch. Doch danach ließ man das Potenzial links liegen. Viele Monate lang dampfte «Zervakis & Opdenhövel. Live.» die Marktanteile des Vorlaufs in Windeseile ein, inzwischen sendet der Unterföhringer Kanal stundenlange Show-Wiederholungen bis tief in die Nacht, die ebenfalls keine guten Ergebnisse abwerfen. Nun präsentierte der neue Senderchef Hannes Hiller, seit November Nachfolger von Daniel Rosemann, neue Ideen für den Sendeplatz.„Sebastian Pufpaff hat «TV total» am Mittwoch zu einer festen Institution für alle Comedyfans gemacht. Diese Stimmung wollen wir mit unseren drei neuen Comedyshows und der richtigen Mischung aus jungen Comedians, vertrauten Gesichtern, neuen und bewährten Elementen weiter in den Abend verlängern. We love to give you a laugh“, verspricht der ProSieben-Chef.Konkret geht es ab dem 21. Februar mit dem von Brainpool TV produzieren «Rent a Pocher»-Revivallos. Ganz im Stile der zwischen 2003 und 2005 ausgestrahlten Show mit Oliver Pocher werden dann bekannte deutsche Comedians wie Tahnee, Janine Michaelsen, Osan Yaran und Lutz van der Horst in vier Folgen zu den wohl witzigsten Praktikanten des Landes. Sie müssen Supermarkt-Regale einräumen, im Freizeitpark die Nerven bewahren und als Skilehrer eine gute Figur machen.Ebenfalls von Brainpool TV produziert, wird der Erfolgspodcastzur TV-Show. Die beiden Hosts Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar treiben ihren freundschaftlichen Kultur-Schlagabtausch zum ersten Mal im TV auf die Spitze, wie ProSieben verspricht. In «Bratwurst & Baklava – Die Show» betrachten sie aktuelle Themen aus ihren unterschiedlich geprägten Perspektiven, lachen mit prominenten Gästen und tauchen in die kulturelle Welt des jeweils anderen ab.Das Show-Trio rundet das Revival des «Quatsch Comedy Clubs» ab. Statt Thomas Herrmanns, der sich bekanntlich von der Quatsch-Bühne zurückgezogen hat, begrüßen Tahnee und Khalid Bounouar die besten Stand-up-Comedians Deutschland auf der Bühne. Neben den Comedy-Einlagen verspricht ProSieben witzige Aktionen, Parodien und Musik-Inszenierungen. Das Moderationsduo stellt sich zudem jede Woche lustigen Herausforderungen. Redseven Entertainment produziert diein Zusammenarbeit mit der Serious Fun GmbH.