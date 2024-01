Zum Valentinstag: discovery+ zeigt neues US-Datingformat

TV-News

In «Love & Translation» suchen drei US-Amerikaner nach dem großen Lieben. Das Problem: Die Kandidatinnen sprechen keine gemeinsame Sprache.

Der Streamingdienst discovery+ hat anlässlich des Valentinstages am 14. Februar die Deutschlandpremiere eines neuen Reality-Formats aus den USA angekündigt. Passend zum Tag der Liebe zeigt man das Dating-Format, das in den USA vor zehn Tagen bei TLC debütierte. Geplant sind 13 Folgen, die hierzulande immer mittwochs beim WBD-Streamingdienst ausgestrahlt werden.Das Format dreht sich um drei US-amerikanische Junggesellen, die ins Paradies reisen, wohin sie von zwölf Frauen aus zehn verschiedenen Ländern begleitet werden. Der Haken an der Sache ist aber, dass die US-Boys nur englisch sprechen, die Frauen jedoch nicht. Ohne die Hilfe eines Dolmetschers kommt es also auf non-verbale Kommunikation an. Mit «Love & Translation» will discovery+ herausfinden, was es braucht, um eine Liebesbeziehung aufzubauen, wenn die Sprache fremd ist, so der Streamer.Einer der Single-Frauen ist die 25-jährige Tülay aus Deutschland. Sie hat Dylan im Auge. Um sich näherzukommen, müssen die Männer und Frauen verschiedene Herausforderungen bewältigen, die alle Sinne fordern.