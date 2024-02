Rich Eisen fährt nach Las Vegas

US-Fernsehen

Im Vorfeld des Super Bowls wird die Sportshow mehrere Tage über NFL berichten.

Der Roku Channel bringt die Emmy-nominierte Sport- und Unterhaltungstalkshow, moderiert von Rich Eisen, zum Big Game. Die Unterhaltungsshow wird live aus Las Vegas übertragen und bringt die Fans in das Zentrum der Aufregung beim Big Game. Zusätzlich können Fans die «The Rich Eisen Show» auf dem Roku Channel besuchen, um in Spieltagsstimmung zu kommen. In Zusammenarbeit mit Roku wird BMW die Show im Vorfeld des großen Spiels sponsern, während Rich Eisen und sein Team von Mittwoch, 7. Februar, bis Samstag, 10. Februar, vor Ort berichten.Von Rich Eisen: "Ich könnte nicht aufgeregter sein, die Rich Eisen Show zurück zum Big Game mit Roku zu bringen. Es gibt nichts Besseres, als live von der NFL Experience zu streamen - und das dieses Jahr in Las Vegas zu tun? Spektakulärer geht es nicht mehr. Wir haben eine lange Gästeliste mit legendären Sportlern, großen Persönlichkeiten und lustigen Überraschungen, und ich kann es kaum erwarten, dass sich die ganze Aufregung in Vegas entfaltet - und zwar kostenlos auf dem Roku Channel."«The Rich Eisen Show» startete 2014 und wurde für zwei Sports Emmy Awards als Outstanding Studio Show-Daily nominiert. Die «Rich Eisen Show» bietet eine fesselnde Mischung aus Sport, Humor und Popkultur und zieht die bekanntesten Namen aus Sport und Unterhaltung an, darunter Tom Brady, Shaquille O'Neal, Matt Damon, Jodie Foster, Matthew McConaughey, Regina King, Aaron Rodgers, Larry David, Morgan Freeman und viele mehr. Eisen arbeitet weiterhin mit dem NFL Network zusammen und moderiert die Einführungszeremonie der Pro Football Hall of Fame in Canton, Ohio. Außerdem moderiert er die Sonderberichterstattung des Networks über den NFL Draft, die NFL Scouting Combine und den Super Bowl vor Ort.