Camping, «Ab ins Beet!» & «Kitchen Impossible»: Nachschub am VOX-Sonntag

TV-News

VOX hat für Sonntag, den 25. Februar, Staffelstarts von gleich drei Formaten angekündigt. Um 18:10 Uhr startetin seine elfte Runde. Von der Doku-Soap, die in der ersten Folge unter anderem Alex und Michel nach Italien folgt sowie zwei Duos im Deutschlandurlaub in Bayern und an der Ostsee porträtiert, sind insgesamt neun Folgen geplant.Im Anschluss kehrtins Programm zurück. Von der Garten-Soap wird es in der 20- Jubiläumsstaffel insgesamt 16 neue Folgen geben. Zum Auftakt kommt es zur Katastrophe, denn in der Gartenparzelle bei Frau Schulz kam es zu einem Flammeninferno. Claus und Ralle kommen der älteren Dame zur Hilfe und retten ihren Garten. Außerdem soll bei einer sechsköpfigen Familie eine Pool-Terrasse entstehen und bei einem Bauernhaus bei Jever soll ein Schwimmteich gebaut werden.In der Primetime reist derweil wieder Tim Mälzer mit seinen kochenden Kontrahenten um die Welt. Die neunte Staffel der Koch-Sendungumfasst wie im Vorjahr acht Ausgaben. Die Produktion fand diesmal unter anderem in Wales, Portugal, Kenia, Südafrika und Japan statt. In der ersten Folge tritt Mälzer gegen Richard Rauch an.